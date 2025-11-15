Ultrack confiesa cómo reaccionó al enterarse del embarazo de Claudia: "Me quedé en shock"

Ultrack compartió con total sinceridad cómo vivió el momento en que supo que sería papá nuevamente. A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido respondió a la pregunta de un seguidor sobre lo primero que pasó por su mente al recibir la inesperada noticia del embarazo de Claudia.

“Yo me quedé en shock, te digo de corazón”, aseguró. Explicó que Claudia tenía un atraso menstrual, pero todas las pruebas, tanto de sangre como de farmacia, habían dado negativo, por lo que la posibilidad de un embarazo no parecía real. “Yo sí quería tener un hijo y ella también, pero no pensaba que llegara tan pronto”, añadió.

Captura Instagram / Ultrack

El momento decisivo ocurrió mientras estaba comiendo. Claudia le pidió que subiera al cuarto porque tenía algo que decirle. Al llegar, encontró sobre la cama una cajita con una prueba de embarazo positiva, una ropita de bebé y un tete. La reacción fue inmediata: “Me quedé frizado, ¡frizado! Miraba la prueba y la miraba a ella… y volvía a mirar la prueba. Mi mente quedó en shock”.

Ultrack también habló sobre sus preferencias respecto al sexo del bebé. Admitió que siempre se inclina por las niñas: “A mí las hembras me gustan. Tengo dos, Victoria y Libertad, y son de las bendiciones más grandes de mi vida”. Aunque tiene un hijo varón en Cuba al que también ama profundamente, confesó que siempre ha preferido tener niñas.

Captura Instagram / Ultrack

Sobre los planes futuros, reveló que Claudia no quiere un baby shower tradicional, sino una revelación de sexo. Ya escogieron a una persona de confianza que conocerá primero la noticia para organizar el momento especial. “Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer baby shower, pero sí revelación de sexo”, confirmó.