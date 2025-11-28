¡Candela! Embarazada cubana se roba el show bailando reparto al ritmo de “Alofoke”: “Se están rebelando”

Una cubana embarazada ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando reparto con su avanzado embarazo, desbordando alegría y carisma.
El clip, publicado en TikTok por la usuaria @claudiaperez3441, muestra a la joven moviéndose al ritmo del tema “Alofoke”, de los populares intérpretes urbanos Dany Ome y Kevincito El 13.
Con un conjunto de pijama estampado de Stitch, la cubana se muestra sonriente y llena de energía, demostrando que el embarazo no le impide disfrutar de la música ni del baile.
En el texto del video puede leerse: “Ya entendimos que hijo no amarra a hombre. Ahora son ellos los que quieren hijos para amarrarnos a nosotras. (Se están rebelando)”.
El mensaje, con un tono humorístico y empoderado, provocó una avalancha de comentarios y elogios en redes, donde muchos usuarios destacaron su seguridad, actitud positiva y estilo para bailar reparto.
El video suma miles de reproducciones y se ha compartido entre usuarios que celebran la naturalidad y alegría con que la cubana vive su embarazo.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del reparto en redes sociales
¿Por qué se ha vuelto viral el video de la cubana embarazada bailando reparto?
El video de la cubana embarazada bailando reparto se ha vuelto viral porque combina la alegría y carisma de la joven con su habilidad para bailar a pesar de su avanzado estado de embarazo. Su actitud positiva y el mensaje humorístico del video han generado una gran cantidad de comentarios y elogios en redes sociales.
¿Qué es el reparto y por qué es tan popular?
El reparto es un género musical urbano originario de Cuba que mezcla elementos del reguetón con ritmos callejeros y un fuerte sello popular. Su ritmo contagioso y enérgico ha conquistado tanto a cubanos como a personas de diferentes partes del mundo, convirtiéndose en un fenómeno viral en plataformas como TikTok.
¿Cómo refleja el baile de reparto la cultura cubana?
El baile de reparto refleja la cultura cubana a través de su alegría, espontaneidad y habilidad para disfrutar de la música en cualquier situación. A pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país, el reparto representa el espíritu indomable y la resiliencia del pueblo cubano.
¿Quiénes son Dany Ome y Kevincito El 13?
Dany Ome y Kevincito El 13 son intérpretes urbanos cubanos que han ganado popularidad por temas como "Alofoke", que se ha convertido en un éxito dentro del género reparto. Sus canciones son conocidas por su ritmo pegajoso y su capacidad para hacer bailar a personas de diferentes partes del mundo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.