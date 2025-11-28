¡Candela! Embarazada cubana se roba el show bailando reparto al ritmo de “Alofoke”: “Se están rebelando”

Una cubana embarazada ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando reparto con su avanzado embarazo, desbordando alegría y carisma.

El clip, publicado en TikTok por la usuaria @claudiaperez3441, muestra a la joven moviéndose al ritmo del tema “Alofoke”, de los populares intérpretes urbanos Dany Ome y Kevincito El 13.

Con un conjunto de pijama estampado de Stitch, la cubana se muestra sonriente y llena de energía, demostrando que el embarazo no le impide disfrutar de la música ni del baile.

En el texto del video puede leerse: “Ya entendimos que hijo no amarra a hombre. Ahora son ellos los que quieren hijos para amarrarnos a nosotras. (Se están rebelando)”.

El mensaje, con un tono humorístico y empoderado, provocó una avalancha de comentarios y elogios en redes, donde muchos usuarios destacaron su seguridad, actitud positiva y estilo para bailar reparto.

El video suma miles de reproducciones y se ha compartido entre usuarios que celebran la naturalidad y alegría con que la cubana vive su embarazo.