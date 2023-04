Aparece muerto un joven cubano que estaba desaparecido en Pinar del Río

Adriel García Chirinos, un joven de 27 que estaba en paradero desconocido desde la madrugada del lunes en el municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, apareció ahorcado en el monte, según reveló entre lágrimas en redes sociales su primo, Manuel de Jesús Rodríguez García.

“Acabamos de encontrar el cadáver de mi primo ahorcado aquí en el monte", dijo Rodríguez García en un breve video publicado en Facebook, en el que indicó que el cadáver apareció en la zona de el Entronque de Herradura, una de las localidades de ese municipio.

En otra sobrecogedora filmación se puede ver cómo familiares y allegados del fallecido se vieron obligados a trasladar el cuerpo en un riquimbili porque no había carro fúnebre para transportar el cadáver.

"Miren, hermanos y hermanas de mi Cuba, dónde tuvieron que llevar a mi primo porque no había ni carro fúnebre. Después de esperar cinco horas. ¡Dios mío, qué dolor tan grande siento en mi corazón!", escribió Manuel de Jesús Rodríguez junto a las imágenes.

"Yo me encuentro de libertad condicional y por esto puedo volver a la cárcel, pero lo que no puedo es callar la verdad", añadió el cubano, quien no ofreció otros detalles sobre las circunstancias del hallazgo de su familiar fallecido.

(Fuente: Captura de Facebook/Manuel de Jesús Rodríguez García)

En una publicación realizada pocas horas antes, Manuel de Rodríguez García pedía ayuda en redes sociales para dar con el paradero de su primo.

Al cierre de este nota no han trascendido otros detalles de lo ocurrido. CiberCuba se ha puesto en contacto con allegados a la víctima con el fin de obtener más información.

La noticia del hallazgo del cadáver del joven Adriel generó decenas de mensajes de condolencias.

