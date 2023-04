Activista Yamilka Lafita se niega a acudir a citación de Seguridad del Estado

La activista cubana Yamilka Lafita denunció haber sido citada este martes por la Seguridad del Estado de Cuba tras anunciar que se encontraba recabando donaciones para los afectados del huracán Ian en Pinar del Río.

A través de un post de Facebook, donde se hace llamar Lara Crofs, contó que a la 1:47 pm de la tarde llegó a su casa para comer algo y salir a buscar donaciones, y allí la estaba esperando un agente de la Seguridad del Estado que dijo llamarse Fidel.

Este no le entregó ningún documento oficial, pero le comunicó "verbalmente que mañana debo presentarme en la estación de policía de Guanabo".

Afirmó que tras preguntarle por el motivo de este nuevo citatorio el agente –quien la esperó por más de tres horas bajo el sol– dijo "que no sabía"; pero ella intuye que quieran advertirle por la campaña de recaudación de ropas e insumos para familias pinareñas en situación desesperada.

"Volví a preguntar dónde estaba la citación y me dice que él era la citación, me reí, le doblé la espalda y me fui", expresó la joven activista, quien ha sido fuertemente acosada por el régimen cubano en los últimos meses.

Yamilka Lafita en Facebook

Agrega que no asistirá al interrogatorio porque no tiene "nada que hablar ni decirles" a ninguno de los represores cubanos.

Explica que "sin citación previa debidamente elaborada muchísimo menos".

"A mí ni me citen que yo no les pago una multa más, ni les regalo más mi tiempo. Basta. Yo sé por dónde ustedes vienen, es por gusto", argumentó.

Lafita también aclaró que jamás ha mezclado su labor solidaria con el activismo político.

Esta semana la joven afirmó que ella y otros activistas cubanos impulsan una campaña para recolectar ropa y artículos de todo tipo, los cuales serán entregados gratuitamente a familias de Pinar del Río que fueron afectadas por el paso del huracán Ian y están en situación crítica.

La historiadora del arte publicó un comunicado en Facebook donde insistió en que se trata de un llamado de ayuda "ante la necesidad y carencia" que sufre la población pinareña.

"El plazo de recogida por parte de cada Administrador será hasta el domingo 30 de abril. Consiste en donar: ropa, calzado, aseo, alimentos, etc. No es dar lo que te pongas, tampoco lo que esté inservible. Recuerda que es para bebés, niños, niñas, adultos, personas mayores, necesitados de verdad", indica el comunicado.