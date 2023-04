Continúan los problemas para comprar gasolina en Miami

Continúan los problemas para abastecer de combustible a las gasolineras de Miami, una situación que este lunes volvió a dejar imágenes de largas colas de automóviles, de cinco o más cuadras, esperando para llenar los depósitos.

Las graves inundaciones experimentadas la pasada semana dejaron como daño colateral retrasos en la distribución de gasolina en los condados de Miami-Dade y Broward, cuyos establecimientos se abastecen del combustible almacenado en las instalaciones de Port Everglades.

Las autoridades del puerto confirmaron que las operaciones de entrega de combustible están al 50 por ciento. Según Telemundo 51, de las 12 zonas de despacho con las que habitualmente se trabaja, solo han reabierto siete tras los problemas causados por el temporal de lluvia.

En el área de Fort Lauderdale, las inundaciones de la semana pasada interrumpieron las operaciones en los terminales de despacho de combustible en Port Everglades, principal centro de distribución de gasolina en el estado (alrededor del 40%).

Cárteles avisando que “no hay combustible”, bombas cubiertas por bolsas de plástico o gasolineras con precintos de “no pasar” son imágenes que se pueden ver este lunes en las redes sociales y medios de Miami. En algunas de estas, llevan varios días sin tener gasolina.

La inédita situación preocupa a los conductores, que ven cuánto demora la normalización del servicio. Las inclemencias del tiempo de la semana pasada, con lluvias fuertes e inundaciones, terminaron por impiedir la entrega regular de combustible a las estaciones de los condados Miami-Dade y Broward.

Captura de pantalla Facebook / Jany González TV

Este lunes, el puerto amaneció con filas de camiones de combustible, esperando para cargar y distribuir a las gasolineras de al menos doce condados. Las operaciones de distribución ya estaban normalizándose en la mañana.

Por su parte, las autoridades intentan transmitir un mensaje de tranquilidad. “Los esfuerzos de recuperación por las compañías de combustible en Port Everglades continúan luego de la tormenta extraordinaria del miércoles”, dijo el alcalde del condado de Broward, Lamar P. Fisher, en un comunicado de prensa.

Además, insisten en que hay una reserva razonable de combustible y varios buques cisterna en el puerto y en alta mar, esperando para descargar más. En declaraciones a Telemundo 51, la portavoz del Puerto Everglades dijo que por ahora hay que tener mucha paciencia porque en el puerto hay un amplio suministro que debe ser distribuido lo más pronto posible.

Funcionarios de Broward consideraron que la situación es incómoda, pero normal después del paso de fenómenos naturales desastrosos que provocan retrasos en las entregas.

“Hasta el momento no sabemos cuándo llegan los suministros de gasolina, no nos dan una explicación aún. Solamente que apaguemos las bombas porque ya no hay gasolina”, indicó Daniela Cerda, quien trabaja en una gasolinera localizada en la calle 49 al oeste de Hialeah.

No obstante, las autoridades pidieron a los choferes que sean pacientes y no se apresuren en ir a las bombas ya que, aseguraron, hay suficiente combustible en el puerto y en buques que se encuentran en el mar y están llegando al sur de Florida, por lo que muy pronto será distribuido.

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, se pronunció sobre la situación este domingo diciendo que “el condado está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios estatales y federales para garantizar que la gasolina se distribuya lo más rápido posible a las estaciones locales”.

El mismo mensaje de tranquilidad transmitió el club automovilístico AAA, que hace seguimiento al precio de la gasolina.

En su informe semanal sobre el precio del combustible y la situación en el estado, señaló que se han restablecido las operaciones en Port Everglades y que los suministros de gasolina deberían volver a la normalidad en los próximos días. "Solo es cuestión de llenar los camiones de gasolina en las terminales y entregar el combustible a las gasolineras que lo necesiten", señaló.