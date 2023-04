La Diosa pierde los estribos con el presentador de Con Filo: "Ahora me voy a poner"

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente conocida como La Diosa, estalló contra Michel Torres Corona, presentador del controvertido programa de televisión “Con filo” por llamarla “cara amiga”, mandarle un abrazo, y todo ello sazonado con burlas por el reciente estreno del tema Cuba primero.

La Diosa, que ya había explotado previamente en un video por las críticas que ha suscitado el tema en el que colaboró con Lenier Mesa, recurrió en esta ocasión a un breve pero contundente mensaje escrito en Instagram para responder a Corona.

Tras enumerar una retahíla de insultos al presentador televisivo por llamarla “cara amiga” y mandarle un abrazo, la cantante dio a entender que no piensa retirarse de hablar de política, pese a que lo había anunciado.

"Ahora no me voy a quitar, ahora me voy a poner”, escribió La Diosa en el apartado comentarios de su publicación, donde decenas de internautas le recomendaron que no pierda la calma y que recupere la compostura que ha perdido en los últimas días tras las agresiones y críticas de las que ha sido objeto por su tema musical.

En el fragmento que encendió la ira de la intéprete de "Por debajo del agua", Michel Torres además de saludar de forma cariñosa a La Diosa, se burló de la canción y la consideró firme candidata a formar parte del Top 10 de las peores canciones contrarrevolucionarias.

“Estos maravillosos segundos pertenecen al más reciente exitazo de nuestra cara amiga, La Diosa, a quien enviamos un fortísimo abrazo”, dijo el presentador al referirse al comentado fragmento del video en el que se ve a un tiburón con gorra verdeolivo y una barba.

“Lo que vieron no es un montaje hecho por nosotros no es algo que inventamos para reírnos de ello, no tenemos tanta imaginación, ese tiburón castrista que vieron con su gorrita y su barba es parte del video de este nuevo temazo de la maquinaria contra Cuba que seguramente incluiremos en el top 10 de las peores canciones contrarrevolucionarias", añadió Torres Corona con tono burlón.

En medio de la polémica generada por estos días tras el estreno de "Cuba primero", en redes sociales muchos fans de la cantante cubana le reiteran una y otra vez que no se deje provocar y que continúe centrándose en su primer concierto en Miami, previsto para celebrarse en el Watsco Center el próximo 22 de abril.

No es la primera vez en las últimas semanas que Dianelys Alfonso Cartaya contesta al presentador de "Con filo", ya lo hizo a finales de marzo cuando Torres Corona incluyó la canción “Nacimos Libres” en el puesto número ocho del ranking de “temas contrarrevolucionarios”.

“Estoy en el número 8 en Con Filo en Cuba en los temas contrarrevolucionarios. Me llena de orgullo”, dijo La Diosa en esa oportunidad en un tono muy diferente al empleado en esta ocasión.

