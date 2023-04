La Diosa estalla: "Todo lo que hago para los cubanos es una crítica y un problema"

La Diosa ha vuelto a estallar en las redes; después de controlarse por varios meses perdió la paciencia con quienes la critican por su último tema con Lenier Mesa “Cuba Primero” y por el costo de las entradas a su concierto en el Watsco Center este 22 de abril.

La cantante dirigió sus palabras a los cubanos, muchos de los cuales a su juicio deberían seguir en Cuba viviendo en el hambre y aguantando a Díaz-Canel.

“Yo no quiero ser ni mártir, ni luchadora, ni la más dura, ni nada. Yo pensé en ti, pero si se ponen a comer tanta p* yo me retiro de hablar de política. Yo estoy aquí en el yuma viviendo bien, si tú no quieres entender que yo estoy haciendo algo por ti te vas para la repi* divina”, dijo visiblemente alterada.

Aunque últimamente había reaccionado a las críticas de otros modos al parecer esta fue la gota que colmó su copa: “¿Esto era lo que querían? Ahí lo tienen. Yo no voy a hacer ahora más ningún tema de política ni nada ya está. No me digan a mí después que La Diosa no habla, por qué La Diosa no salió en una protesta… olvídense de mí”.

“Todo lo que hago para bien que pienso es para los cubanos es una crítica, un problema (…) El cubano se tiene que morir de hambre en Cuba y tiene que vivir lo que vive porque las pocas personas que tratan de hacer por ellos los atacan, se los comen vivos”, afirmó visiblemente molesta.

El otro tema que tocó la artista fueron las críticas por el precio de las entradas a su concierto en Watsco Center que en estos momentos oscilan entre los 95 y 300 dólares.

La Diosa aseveró que si a alguien le parecían caras pues que simplemente no fuera, y a los que dicen que ella no canta les dijo que asistieran a su concierto a comprobarlo.

En una directa previa la intérprete de “Por debajo del agua” había aclarado a sus seguidores que no se preocuparan, que quienes compraran las entradas más baratas de 95 dólares podrían verla bien sin problemas porque ubicarán pantallas en el recinto.

La arremetida de La Diosa llega cuando apenas faltan dos días para su primer concierto en Estados Unidos, que ha esperado con ansias durante varios meses.

Por otro lado, su tema dedicado a la libertad de Cuba junto a Lenier, a pesar de las críticas, ya supera las 300 mil reproducciones en YouTube.

