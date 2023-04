La Diosa a quienes la critican: Estoy aprovechando la oportunidad que nunca tuve

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente conocida como La Diosa de Cuba, dedicó este sábado unas palabras a quienes la critican y reafirmó su voluntad de aprovechar las oportunidades que nunca tuvo.

En una publicación de sus redes sociales, la artista se dirigió a quienes la critican por diversos motivos y les recomendó que no se dejasen llevar por las bajas pasiones, y sientan felicidad por el éxito alcanzado por otros en dura pelea.

“Tengo muchos cubanos que me aman y otros que solo me critican cada cosa. Para ellos está mal, todo es un problema. Si supieran qué rico es sentir felicidad por el avance de los demás, es algo muy gratificante”, dijo La Diosa.

Entre las críticas más frecuentes a la cantante, en los últimos tiempos, están las relacionadas con su aspecto físico y su decisión de someterse a un tratamiento estético en Miami, al poco tiempo de llegar a esta ciudad con su familia gracias a un visado humanitario.

“Cada tratamiento que me hago no es para hacer sentir mal a una mujer que no pueda permitírselo por problemas económicos. ¡Dios, solo estoy aprovechando mi oportunidad, la que nunca tuve!”, explicó.

Para la cantante, madre de dos niños, resulta “triste” que otras mujeres no comprendan y critiquen “de la peor manera” su decisión de someterse a una cirugía estética. O que “deseen que no me salga bien mi concierto en el Watsco Center”.

Programado para el sábado 22 de abril, este será el primer concierto de La Diosa tras su llegada definitiva a Miami. Al parecer, por sus palabras, hay quienes no comparten su emoción ni su empuje por salir adelante y hacer una carrera profesional que no pudo hacer libremente en Cuba.

Según La Diosa, es triste que haya quienes la critiquen sabiendo “todo lo que he peleado”, y que sean incapaces de “apoyar a una mujer que solo pidió cantar en Cuba, y no la dejaron nunca”.

“Aún hoy, estando en un país libre, los que nunca me pusieron en TV ahora me ponen continuamente, pero esta vez para burlarse. Yo sigo adelante y dejo toda esa porquería detrás porque siempre supe que no valían nada”, se quejó la artista.

Sin referirse a casos concretos, La Diosa recomendó a sus críticos que hicieran “el bien” y a sus seguidores que no se dejaran arrastrar por “esa campaña”.

“Aunque no guste, mi vida cambió”, concluyó la popular cantante, que en días recientes anunciaba su decisión de hacerse nuevos retoques para mejorar su apariencia, inyectándose bótox en el rostro.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.