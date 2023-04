La Diosa ya ha vendido miles de entradas para su primer concierto en Miami: "Gracias mi gente"

A solo dos día de su concierto en el Watsco Center, el primero que dará desde su llegada a Miami, La Diosa ha vendido ya miles de entradas.

Aunque en los últimos días las críticas a la cantante por el costo de los asientos se han acrecentado, lo cierto es que los números hablan por sí solos.

“Dios no permite trampa ayer me llamó mi mánager y me dijo `no te he dicho de los ticket porque no querías saber no llores más estás casi completa vendida Diosa por encima de las campañas y maldiciones hacia ti felicidades´. 9,000 personas caben en este lugar es una locura gracias mi gente”, publicó la artista este jueves en su perfil de Facebook.

En uno de los comentarios a la publicación la intérprete de “Por debajo del agua” compartió una captura del sitio Ticketmaster en la que muestra los asientos aun disponibles, pero mucho más de la mitad ya han sido vendidos.

Las entradas al concierto de La Diosa oscilan entre los 95 y 300 dólares, y como es de esperarse los más caros son los asientos que están próximos al escenario.

Justamente entre los boletos por encima de 200 dólares es donde queda una mayor disponibilidad pues los de 95 están casi agotados.

No obstante, para tranquilidad de sus fans, La Diosa aseguró que incluso los que compren las entradas más baratas podrán ver bien el concierto pues se ubicarán pantallas gigantes en el Watsco.

Tras recibir innumerables críticas por el precio de las entradas y también por su último estreno “Cuba Primero”, junto a Lenier Mesa, la artista explotó en las redes, algo que había evitado desde su llegada a Miami.

Visiblemente molesta La Diosa perdió los estribos, primero ante las burlas de Michel Torres Corona, presentador programa “Con filo”, y luego dedicó unas palabras a los cubanos asegurando que no hablará más de política porque todo lo que hace por los residentes en la isla recibe críticas.

