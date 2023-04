Bad Bunny se disculpa con Harry Styles tras criticarlo en Coachella: "Fue un error"

Bad Bunny se disculpó con Harry Styles después del mensaje que se proyectó en la pantalla de su primer espectáculo en el festival de Coachella. Una comparación y crítica desafortunada que no pasó desapercibida y que provocó una gran polémica en la esfera virtual, donde muchos atacaron al Conejo Malo por atacar al intérprete de "As it was".

Todo ocurrió el fin de semana pasado mientras el artista puertorriqueño cantaba "El Apagón". Fue en ese momento cuando varios mensajes de Twitter se mostraron en la pantalla, siendo uno de ellos el siguiente: "Buenas noches. Benito podría haber hecho 'As it was' pero Harry nunca podría haber hecho 'El apagón'" .Un dardo que muchos no vieron con buenos ojos...

Pero lejos de ignorar la controversia, una semana después, en la segunda presentación de Benito Martínez -nombre real de Bad Bunny- en el popular festival de California, quiso resarcirse con el famoso cantante británico de la misma manera: disculpándose a través de un mensaje que se leyó en la pantalla de su show.

"Sorry Harry. It was a mistake from my team. We Love you. <3" (Lo siento Harry. Fue un error de mi equipo. Te amamos <3), decía el nuevo mensaje, que zanjó la polémica y con el que el intérprete de "Me porto bonito" dejó claro que no tiene ningún problema con Harry Styles y que proyectar el tweet fue un error.

A pesar de la controversia que se formó alrededor del mensaje sobre Harry Styles, esto no empañó el gran éxito que tuvo Bad Bunny en su presentación en Coachella. Una actuación histórica al tratarse de la primera de un artista latino como cabeza de cartel de este festival.

En su segundo fin de semana en el desierto de California, el reguetonero además sorprendió con unos invitados muy especiales: Grupo Frontera.

Junto a la banda de música regional mexicana cantó por primera vez en vivo "Un x100to", la canción que lanzaron el pasado lunes y que ha supuesto un éxito global hasta el punto de ser número 1 en Spotify a nivel mundial.