Ulyk Anello en Miami: Si no puedo actuar no importa, solo interesa el futuro de mis hijos

El popular actor cubano Ulyk Anello, contó sus experiencias como recién llegado a Estados Unidos y asegura que si no puede actuar más, aún así emigrar habrá valido la pena.

En entrevista con Katheryn Felipe, en Cubita NOW, Anello se refirió a distintas etapas de su vida profesional y señaló que su carrera actoral ya estaba estancada en la isla.

La precaria situación en el país y su postura política crítica contra el régimen, lo llevaron a tomar la decisión de dejar Cuba para dar a sus hijos un futuro mejor.

Ulyk Anello llegó a Miami en octubre del 2022. A sus 53 años se enfrenta, como miles de cubanos, a un nuevo idioma, a trabajos que no había hecho antes y está obligado a reinventarse como profesional para lograr sus sueños y ayudar a su familia.

Explica que pensar en sus hijos es lo que le da fuerza para seguir adelante en esta etapa, pero está seguro de que emigrar fue la decisión correcta, porque ser padre en Cuba lo llevó a replantearse todo.

"Es muy difícil (criar a tus hijos en Cuba) porque no hay nada. No hay dinero, comida, no hay absolutamente nada. Mientras tú no tienes un hijo, en esas cosas no piensas, esas cosas no te preocupan. Pero, una vez que tienes hijos tu mentalidad cambia. Es un chip que el mismo cuerpo activa y empiezan las preocupaciones", comentó.

Se refirió a los trabajos que ha hecho en Estados Unidos para mantenerse económicamente. Confesó que ha recibido ayudas de amigos y familiares cercanos.

"Ha sido un proceso lento porque hay que tener permisos para todo y mucha paciencia. Logré sacar mi licencia de conducir y con una Scooter de gasolina que me compré he estado haciendo delivery de comida. Con eso me he ido bandeando, con tremendo orgullo, sin importarme lo que digan", comentó el actor.

Anello hizo su solicitud de asilo político y está esperando su permiso de trabajo. "Además estoy de doorman en un hotel", dijo.

"Aquí sí hay que trabajar de verdad, pero no le tengo miedo al trabajo. Lo bueno es que sabes que estás trabajando y que vas a ver los beneficios en algún momento. En Cuba no pasaba eso. En Cuba uno se mataba trabajando (...) y al final dices: '¿Qué tengo?'", expresó.

En cuanto a la vuelta a la actuación Anello cree que no es imposible. Ha recibido algunas propuestas, pero son proyectos que están aún en una etapa incipiente.

"Aquí la televisión, por decirlo de alguna manera, ya la tienen copada los humoristas. En este país no hay una productora que se dedique a hacer series, telenovelas, ese tipo de cosas. Es una lástima porque hay un potencial bueno, hay actores excelentes aquí, conocidos y no conocidos en Cuba. Si aparece algo, por supuesto lo voy a hacer", comentó.

En septiembre de 2022 Anello hizo una directa en Facebook que generó mucho debate en las redes sociales. "Me hubiera encantado que este país funcionara pero ya no doy más", dijo y emprendió un duro discurso contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Anello explicó por los apagones que había en Cuba ese día al despertarse descubrió que los alimentos que tenía para sus hijos se habían dañado. Se cegó y no pudo aguantar más en silencio.

Ese día algo se rompió definitivamente en él y decidió que debía dejar Cuba. Todavía sueña que alguna vez podrá volver y actuar para los cubanos.