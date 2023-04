Pedro Luis Ferrer: "Que la cárcel deje de ser una opción contra quienes expresan su legítimo descontento"

Pedro Luis Ferrer Foto © Facebook / Pedro Luis Ferrer

El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer reiteró este domingo que las cárceles de la isla deben dejar de “ser una opción contra quienes expresan su legítimo descontento”.

“Cuánto me gustaría que se expandiera a lo largo y ancho de la isla el clima de libertad expresiva que necesita nuestro país para su felicidad y desarrollo, y que la cárcel deje de ser una opción contra quienes expresan su legítimo descontento”, apuntó el músico este domingo en Facebook, tras conocer que la televisión cubano retrasmitió un programa de 2017, conducido por Edith Massola y dedicado al día internacional del idioma español, al que fue especialmente invitado, después de muchos años sin actuar en ese medio.

Ferrer comentó que ese fue un programa muy bien concebido, sin ningún tipo de censura, en el que se sintió como en su casa y al que asistió por “la enorme insistencia y cariño de Edith para convencerme, pues en mi fuero ya no latía el anhelo de presentarme en la pantalla chica”.

Captura Facebook/Pedro Luis Ferrer

“Sin dudas, me alegra saber que mi obra sigue sonando en Cuba —que es su ámbito natural— y hasta me anima a concebir la posibilidad de un concierto en la isla, como un granito de arena en pos del diálogo y el entendimiento”, añadió en la publicación en creador de Todos por lo mismo.

También reiteró que él concibe a Cuba como “un Estado Nación pluralista que acoja y defienda toda la diversidad ideológica y política de la sociedad”, aunque, aclaró, “eso supone una evolución en el diseño del Estado actual”.

“Creo que ahí radica la clave de nuestra futura convivencia armónica y constructiva. Por eso, al expresar mi pensamiento independiente y mis inconformidades, mi propósito no es luchar contra nuestro Estado Nación, sino fortalecerlo con la diversidad espiritual que somos: el sectarismo partidista lo enferma y destruye. Me alegra mucho poder cantarle a nuestro pueblo diverso”, subrayó el artista cubano desde Madrid, España.

El músico cubano siempre ha mantenido su postura contestaria contra el régimen y en octubre de 2022 rompió con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), tras carta de la organización oficialista que negaba represión a manifestantes de las protestas contra la pésima gestión gubernamental ante las agravadas crisis energética y general del país.

“Mi fuero se ha situado en el ámbito de autonomía donde no existe el rol de ‘miembro de la UNEAC’. Que así conste en lo adelante”, afirmó en Facebook el artista cubano, quien consideró que este era “un asunto inaplazable”.

Ferrer argumentó en esa ocasión que en su “declaración de autonomía respecto a la UNEAC” que él fue concebido y alumbrado en Cuba, por lo que “residir en su mapa es índole natural”.

“De tal suerte, ninguna voluntad personal, administrativa o política podría disolver el bendito atributo natal que Natura me concedió. De la misma manera que nacer en el planeta Tierra inocula la esencia oriunda de ‘ciudadano del mundo’”, sostuvo, además, el músico de 70 años, quien está radicado en Miami.

Puntualizó, además, que “llevo muchos años profesando una disciplina (que no practica proselitismo) cuya cosmovisión me aconseja no ceder mi voluntad de reclamo, a grupos, partidos, iglesias, documentos... que puedan representar o suplantar mi expresión e identidad personal. Sin que ello signifique devaluar a quienes lo hacen: cada ser humano es un universo”.

También en 2021 expresó públicamente su más “profundo rechazo” al uso de la fuerza por parte de funcionarios del MINCULT contra cubanos que solo “desean expresar pacíficamente sus demandas ciudadanas”, y opinó que los manotazos sirven para impedir lo que el Gobierno no quiere dialogar en realidad.

"¡Soy cubano, artista, músico, poeta… y no puedo hacer silencio ante lo que acontece en la isla”, aclaró Ferrer en una publicación en Facebook, en la que manifestó sentirse triste y muy preocupado por el “destino espiritual” del pueblo cubano.

El músico opinó que los manotazos, en referencia a la agresión del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso contra la prensa independiente, sirven “para no tener que discutir lo que no te conviene; pero -sobre todo- para ignorar la demanda proveniente de aquellos que no tienen poder para imponerla. Quien, desde posición de poder, lanza el exabrupto, convencido de que lo recibirá alguien que profesa la filosofía de la no violencia, es un calculador consciente”, añade, y criticó “la prepotencia” de las autoridades y su uso de la fuerza cuando sabían que no tendría “adversario en la violencia”.

Ferrer ha sido constante en su postura de enfrentamiento ante arbitrariedades y atropellos cometidas por las autoridades en la isla, y sobre el sentido de disentir en Cuba, que le ha costado más de una amarga experiencia en lo personal y profesional.