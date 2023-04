Cubano denuncia discriminación en restaurante de La Habana: "Era como si molestara"

Restaurante La Imprenta Foto © Facebook Javier Salvador Hernández Eli

El cubano Javier Salvador Hernández denunció la discriminación que sufrió en un restaurante de La Habana, donde lo ignoraban por ser cliente nacional.

"Es completamente indignante y ultrajante el mal trato que los cubanos nos damos los unos a los otros. Se podría decir que lo ocurrido hoy en el Restaurante La Imprenta, en el Centro Histórico de la Habana Vieja, roza la discriminación", dijo el usuario indignado.

Explicó que el maltrato comenzó desde la misma entrada al local. Su presencia molestaba a los camareros que buscan atender a clientes que pueden dejar propinas jugosas. Tuvo que esperar más de media hora para ser su pedido.

"Era como si mi presencia molestara. Durante más de 40 minutos quién estas palabras escribe estuvo esperando por la atención del personal para ordenar un simple, pero no económico almuerzo. En ese tiempo el restaurante se llenó de turistas para los cuales las cortesías y la afabilidad si desbordaban", comentó Javier.

En su mensaje detalla que todo los extranjeros "fueron servidos con la prontitud y el profesionalismo" que le negaron a él. Finalmente, cansado de perder tiempo e incómodo por el maltrato, decidió abandonar el local.

"Me retiré del establecimiento sin que la partida provocara la más mínima intención de pedir disculpas. Hay un dicho que dice "barco varado no gana fletes" Hoy se puede acuñar otro: "Cubano que vive en Cuba no deja dólares". Si hechos como este ocurren en un país que "avanza", no quiero estar aquí cuando comiencen los retrocesos", dijo Javier.

Las quejas sobre la atención a los clientes nacionales en las instituciones del Ministerio de Turismo en Cuba se repiten a lo largo y ancho del país. En noviembre de 2022 el fotógrafo y youtuber cubano Yander Serra denunció que le prohibieron la entrada al Hotel Capri.

Los trabajadores le dijeron que si quería desayunar en el restaurante, tendría que hacerlo después que los clientes extranjeros comieran. "Esta es la Cuba para los cubanos, el Hotel Capri de La Habana, donde el horario dice que abre a las 7:00am pero los encargados te niegan la entrada", contó Serra.

Unos meses más tarde de reportó otra denuncia de maltrato en el hotel Pernik, de Holguín. Una usuaria se quejó del pésimo servicio gastronómico en la piscina, demora, dejadez de los camareros y altísimos precios de la comida.