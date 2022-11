Niegan entrada a cubanos en Hotel Capri: "Puedes desayunar cuando los extranjeros hayan comido"

El fotógrafo y youtuber cubano Yander Serra denunció que le prohibieron la entrada al Hotel Capri y le indicaron que si quería consumir en el local, tendría que hacerlo después que los clientes extranjeros comieran.

"Esta es la Cuba para los cubanos, el Hotel Capri de La Habana, donde el horario dice que abre a las 7:00am pero los encargados te niegan la entrada, aún cuando vas a pagar tanto como los extranjeros", dijo Serra en Facebook.

Facebook Yander Serra

Explicó que los trabajadores del Hotel Capri no solo le negaron la entrada, además le dijeron que para consumir en el local, tendría que esperar a que los huéspedes comieran.

"Te dicen que solo puedes desayunar cuando los extranjeros hayan comido, o sea que solo podrás comer una vez que ellos dejen lo que no deseen. 'Cuba avanza y eso les duele'. No hay peor astilla que la del mismo palo. Cuba da asco. Triste pero da asco y más su gente. A veces me da tristeza ser cubano", confesó el joven.

La negativa de acceso al hotel se produjo este 12 de noviembre de 2022. En los comentarios a la publicación de Serra otros cubanos contaron que han vivido situaciones similares. No los dejan entrar a los hoteles, aunque paguen en divisas.

"La pura realidad, cubano no quiere cubano. Fui a sacar un hotel y me dijo la persona de la agencia que habían subido el precio porque estaban evitando el cubaneo. (...) Al final fuimos con precios caros y no había un yuma en el hotel. Varadero lo mantienen los cubanos. No sé de que se quejan (en el gobierno)", comentó un usuario.

Otra persona ratificó la subida de precios en los servicios turísticos, algo que se relaciona con la campaña que impulsa el Ministerio de Turismo (Mintur) para esta temporada de invierno. "Subieron los precios de los hoteles para que los cubanos, que según ellos consumen mucho, no puedan reservar. ¡Que horror!", dijo.

Esa persona explicó que estuvo en el Hotel Nacional para pasar a la terraza con su familia, pero no pudo entrar. "Me dijeron que no podía. No me dejaron ni parquear el coche y ese mismo día unos amigos italianos que no eran huéspedes del hotel fueron y pasaron el día en la piscina", contó.

Recientemente se han hecho otras denuncias similares en las redes sociales. La semana pasada se produjo otra también en el Capri.

Entre las excusas más recurrentes para impedir el acceso de los cubanos los trabajadores de los hoteles dicen que "están a tope", "esperan una delegación muy grande", "solo atienden huéspedes", o "no quedan capacidades".

El Mintur no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, un funcionario dijo a la prensa independiente, en condición de anonimato, que "hasta el momento no existe prohibición, pero varios establecimientos, de modo individual, han emprendido acciones con el objetivo de evitar pérdidas".