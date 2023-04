Madre cubana pide visa humanitaria para ver a su hijo en estado grave en Nueva York

La madre del joven emigrante cubano Leisan Cuello Monsech pidió ayuda a través de redes sociales para reunirse con su hijo, quien sufrió un grave accidente y se encuentra hospitalizado en New Jersey.

Según el testimonio de Onaily Monsech Tejeda, grabado en un video y compartido a través de redes sociales, su hijo llevaba tres semanas desempleado y sin encontrar trabajo en dicho estado, al cual se había trasladado el 30 de julio de 2021, según su biografía en Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Leonardo Batista

Al parecer, el joven de 22 años se encontraba afectado por esta circunstancia y habría realizado un intento de suicidio, lanzándose del tercer piso de un edificio, según el apenas audible testimonio de la madre, quien pidió ayuda entre lágrimas para obtener una visa humanitaria y poder viajar a Estados Unidos a la mayor brevedad.

La petición de la madre fue amplificada por las redes del usuario identificado como Leonardo Batista, quien dijo que Cuello Monsech “se encuentra estado grave en el estado de New York y sufrió un terrible accidente, donde calló de un tercer piso”.

Asimismo, indicó que había sido operado producto de sus lesiones y compartió una imagen del joven cubano siendo atendido por policías en el momento en que se proyectó contra el pavimento, con el rostro cubierto de sangre.

“El dolor de ver un hijo partir buscando bienestar es duro. Pero más duro es ver un hijo enfermo, agonizando, lejos de su familia”, expresó Batista en su publicación de este sábado, en la que se dirigió a amigos y familiares de Onaily y Rafael para colaborar en la medida de lo posible para que la madre pueda cuidar de su hijo.

Cualquier ayuda puede ser tramitada directamente con los familiares, contactando con ellos por el privado de sus redes sociales. Según Batista, el objetivo es “que su madre pueda ir a su encuentro, aún sin muchas esperanzas; o de lo contrario, luchar por traerlo hasta su familia de nuevo”.

“Pedimos a todos los familiares y amigos de Onayli que nos apoyen tocando el corazón de cada persona”, insistió Batista en su publicación.

La crisis migratoria que vive Cuba, particularmente intensa en los dos últimos años, ha separado a cientos de miles de cubanos que abandonaron la Isla dejando a familiares y amigos detrás, en lo que constituye el mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba.

Siempre marcadas por la separación, en ocasiones las historias de estas familias suelen volverse trágicas y traer dolor y desesperación a sus miembros, generalmente por causas que involucran a la salud o la propia vida de los migrantes.

A finales de marzo, una mujer residente en Santiago de Cuba pidió ayuda para obtener una visa humanitaria que le permitiera reunirse con su esposo, quien se encontraba enfermo de cáncer en Estados Unidos.

Según contó Elsa Canel a Telemundo Las Vegas, a su cónyuge, William Setién Vázquez, le detectaron cáncer de laringe y estaba siendo sometiendo a tratamientos oncológicos en soledad, por lo cual suplicó ayuda para poner acompañarlo durante el difícil proceso de superar la enfermedad.

Setién Vázquez había llegado hacía poco más de un año a Estados Unidos a través de la frontera y hacía unos siete meses le habían diagnosticado el cáncer.

"Ya mi esposo está sintiendo los efectos adversos de su tratamiento. Ya no es solamente el tumor lo que está comprimiendo es también el efecto de las radiaciones, está cerrando su garganta y pronto van a atener que ponerle una sonda", expresó afligida la cubana.

Un mes antes Anna Lidia Beltrán arribaba al sur de la Florida gracias a una visa humanitaria que le permitió cuidar a su hijo, Reidel Daniel Rodríguez, de 21 años, quien permanecía en coma inducido tras sufrir un accidente días atrás.

“La conexión madre e hijo es para siempre. Esa conexión no se rompe con el cordón umbilical. Yo no puedo decaerme. Yo tengo que estar como de hierro, tengo que estar muy fuerte porque él me necesita muy fuerte”, dijo Anna Lidia a su llegada al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

“Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esto pudiera ser, que pudiera estar aquí”, añadió la madre de Reidel, quien lamentó que no le hayan concedido visa al padre de su hijo.