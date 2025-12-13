Cubanos lamentan el fin del programa de reunificación familiar

Washington afirma que el mecanismo permitía ingresar a extranjeros con antecedentes poco verificados

Vídeos relacionados:

El anuncio este viernes de la eliminación del Programa de Reunificación Familiar (FRP) provocó una avalancha de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla, con mensajes marcados por la frustración, la sensación de injusticia y el temor a no poder reencontrarse con hijos y otros familiares.

Tras conocerse la decisión de la administración del presidente Donald Trump, cientos de lectores reaccionaron en las redes sociales de CiberCuba para expresar el impacto personal de una medida que, aseguran, los deja sin opciones reales de reunirse con sus seres queridos.

Varios comentarios coincidieron en que la decisión castiga a quienes siguieron los canales legales durante años.

Una lectora afirmó que es injusto que personas que “hicieron todo dentro de la ley” paguen ahora las consecuencias del abuso cometido por otros, mientras otra pidió que se excluyan determinadas categorías migratorias porque el dolor de no poder traer a los hijos es, dijo, “demasiado grande”.

Otros usuarios interpretaron la eliminación del programa como parte de una estrategia más amplia para aumentar deportaciones.

En ese sentido, un comentarista sostuvo que se trata de “una jugada más” dentro de una política migratoria cada vez más restrictiva, mientras varios recordaron que muchos cubanos apoyaron electoralmente al actual presidente y hoy ven frustradas sus expectativas.

Lo más leído hoy:

Algunos mensajes mezclaron el lamento con la autocrítica. Un lector señaló que los cubanos gozaron durante años de privilegios migratorios usados como herramienta política y que ese escenario ya no existe, mientras otro habló de un pueblo “mal agradecido” que terminó pagando el precio de alianzas políticas equivocadas.

También hubo voces que desviaron la responsabilidad hacia los gobiernos de origen. Un usuario argumentó que ningún país está obligado a garantizar la reunificación en Estados Unidos y que el verdadero problema es la incapacidad de mejorar las condiciones de vida en Cuba, lo que obliga a emigrar.

En medio de la confusión, varios lectores pidieron diferenciar entre la eliminación del parole y la continuidad de las peticiones familiares tradicionales, aclaración que, según señalaron, no siempre se comunica con suficiente precisión.

Aun así, el tono dominante fue de angustia y cansancio, con mensajes que describen años de espera truncados de golpe y familias que sienten, una vez más, que el reencuentro se aleja.

La administración Trump asestó hoy un nuevo golpe a la inmigración cubana al eliminar completamente el FRP para beneficiarios de la isla.

La medida, anunciada por el departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), también cancela los beneficios del FRP para nacionales de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

El gobierno justifica la decisión al señalar que busca terminar con el “abuso de la libertad condicional humanitaria”, además de argumentar que este mecanismo permitía el ingreso de extranjeros con antecedentes insuficientemente verificados, eludiendo el proceso tradicional.

Según el comunicado oficial, la libertad condicional nunca tuvo la intención de ser usada de manera extensiva y descontrolada, por lo que el departamento de Seguridad Nacional (DHS) está regresando a un sistema de evaluación caso por caso.

El Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano fue creado en 2007 bajo la administración de George W. Bush (2001-2009) y permitía a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para traer a sus familiares desde Cuba de manera expedita.

El programa estuvo paralizado desde 2016 hasta que la administración de Joe Biden (2021-2025) lo reactivó gradualmente a mediados de 2022, pero con el regreso de Trump se estancaron las citas y aprobaciones hasta su cancelación definitiva.

La eliminación del programa tiene consecuencias inmediatas para quienes ya se encuentran en Estados Unidos bajo este mecanismo.

Si un beneficiario obtuvo el parole y este aún no ha expirado, su permanencia legal finalizará el 14 de enero de 2026, a menos que tenga un Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus a Residencia Permanente) pendiente.

Para ser considerada válida, esta solicitud debe haber sido presentada antes o el 15 de diciembre de 2025 y estar aún pendiente para la fecha límite de enero.

Junto con la cancelación del estatus migratorio, también se revocará la autorización de empleo de los afectados. Cada persona será notificada individualmente sobre la finalización de su período de libertad condicional y la revocación de su permiso de trabajo.

Quienes no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos después de esta fecha deberán abandonar el país inmediatamente.

El DHS recomienda que las personas no elegibles para permanecer usen la aplicación CBP One para informar su intención de salir del país.

Las autoridades ofrecen incentivos para la salida voluntaria, incluyendo una bonificación económica, asistencia financiera para la obtención de documentos de viaje y la condonación de multas civiles.

El gobierno enfatiza que “el deseo de reunir familias no prevalece sobre la responsabilidad de prevenir el fraude y salvaguardar la seguridad nacional”.

No obstante, la comunidad de cubanos con el documento migratorio I-220A recibió este viernes una señal de esperanza, tras la audiencia de argumentos orales celebrada en la Corte de Apelaciones del 11no. Circuito, un paso clave en una batalla legal que podría influir en el futuro migratorio de miles de personas en Estados Unidos.

Según informó el periodista Javier Díaz, de Univisión, en la vista el abogado de inmigración Mark Prada presentó una apelación para sostener que muchos cubanos fueron mal procesados y que el Gobierno debió otorgarles parole, en lugar de documentarlos con una I-220A, situación que los mantiene en un “limbo migratorio”.