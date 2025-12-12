¿Qué pasa con los cubanos que ya están en EE.UU. tras la cancelación del programa de reunificación familiar?

Vídeos relacionados:

El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos marcó un giro drástico en la política migratoria hacia varias naciones, incluida Cuba.

Este viernes, la agencia confirmó la eliminación total de los programas de Permiso de Reunificación Familiar (FRP), entre ellos el Cuban Family Reunification Parole (CFRP), mecanismo que desde 2007 permitió a miles de cubanos llegar de forma expedita al país mientras esperaban su residencia.

Aunque las reclamaciones familiares continúan intactas -es decir, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden seguir pidiendo a sus familiares-, desaparece el parole de reunificación, que permitía viajar a Estados Unidos antes de que la visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste.

La medida deja en una situación delicada a quienes ya se encuentran en Estados Unidos bajo este beneficio.

Impacto de la medida

El DHS justifica el cierre acusando el "abuso" de la libertad condicional humanitaria y una verificación insuficiente de antecedentes que, según Washington, representaba "riesgos inaceptables" de seguridad nacional.

Detalló además que los permisos quedarán cancelados el 14 de enero de 2026, solo serán válidos después de esa fecha si hay un I-485 enviado en o antes del 15 de diciembre de 2025, y la autorización de empleo también será revocada una vez finalice el parole.

El DHS insiste en que la reunificación familiar no está por encima de la seguridad, y que la política migratoria regresará al modelo "caso por caso".

Qué ocurre con los cubanos que ya están en EE.UU.

En su comunicado oficial, USCIS explicó que todos los permisos otorgados bajo los programas FRP dejarán de ser válidos el 14 de enero de 2026, salvo en una sola excepción:

El parole seguirá vigente para quienes presenten el Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus o Residencia) antes del 15 de diciembre de 2025.

El texto especifica lo siguiente:

Si el I-485 está pendiente el 14 de enero de 2026, el permiso se mantiene hasta que expire el periodo original del parole o hasta que se tome una decisión final sobre la residencia.

Si la solicitud es negada, el permiso queda cancelado de inmediato y la persona "deberá abandonar Estados Unidos".

Para quienes no tengan un I-485 pendiente, el final es claro: Perderán automáticamente su estatus y la autorización de empleo el 14 de enero de 2026.

El DHS enviará notificaciones individuales a cada beneficiario comunicando la terminación del parole y del permiso de trabajo.

El mensaje del gobierno es directo: quien quede sin base legal deberá salir del país.

¿Qué deben hacer los cubanos afectados?

En conversación con el periodista Mario J. Pentón, el abogado de inmigración Mayron Gallardo subrayó que la medida no afecta las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal.

Lo que desaparece es la vía acelerada que permitía a miles de personas saltarse años de espera y entrar con un parole mientras avanzaba su proceso.

Ahora esa opción queda suprimida, obligando a quienes quieran emigrar a seguir los tiempos habituales del sistema consular.

Según la decisión, solo quienes tengan un formulario I-485 de ajuste de estatus presentado antes del 15 de diciembre de 2025 y aún pendiente en esa fecha conservarán el parole hasta que se apruebe o se deniegue su solicitud.

Gallardo advirtió que, salvo en el caso de los cubanos -que pueden ajustar estatus aunque acumulen presencia ilegal gracias a la Ley de Ajuste Cubano-, quienes no sean familiares inmediatos y permanezcan en el país una vez vencido su parole comenzarán a acumular presencia ilegal, lo que complicará posteriormente cualquier trámite migratorio.

En esos casos, la alternativa es salir del país antes de que el permiso expire y esperar desde el lugar de origen a que la visa esté disponible.

La decisión del departamento de Seguridad Nacional alega que estos programas permitían la entrada de extranjeros con verificaciones insuficientes y que el parole debía regresar a un uso "caso por caso".

Mientras tanto, miles de familias quedan atrapadas entre procesos pendientes, plazos abruptos y un escenario migratorio radicalmente más incierto.

Impacto para los cubanos

El reportero Wilfredo Cancio Isla resumió el alcance de la medida como "una dolorosa estocada" para los cubanos, y subrayó que el programa CFRP -creado en 2007 por George W. Bush- fue determinante para acelerar la reunificación familiar durante casi dos décadas.

Recordó que el programa quedó paralizado desde 2016 y fue reactivado gradualmente en 2022 bajo la administración Biden.

"Con la vuelta de Trump a la Casa Blanca volvieron a estancarse la citas para entrevista y aprobaciones de casos en la embajada estadounidense en La Habana", hasta su eliminación definitiva este viernes, señaló.

El gobierno incentiva a la salida voluntaria

El mensaje de USCIS es categórico: Si tienes parole de reunificación familiar, debes consultar a un abogado cuanto antes.

Presentar el Formulario I-485 antes del 15 de diciembre de 2025 es la única forma de conservar el estatus y el permiso de trabajo.

Quienes no lo hagan, deberán salir del país antes del 14 de enero de 2026

La agencia ya comenzó a incentivar la autodeportación de quienes no cumplan los nuevos requisitos.

En su cuenta oficial en X, detalló que quienes opten por salir antes de perder el estatus podrán hacerlo con incentivos, entre ellos: asistencia económica, ayuda para obtener documentos de viaje y condonación de multas civiles, siempre que reporten su salida mediante la app CBP Home.

"Los extranjeros afectados deben usar CBP Home para informar su salida de Estados Unidos", dice el mensaje.

Antecedentes de la medida

El DHS ya había adelantado que eliminaría los FRP por supuestas brechas de seguridad y el uso indebido del parole, al que considera un beneficio que nunca estuvo destinado a ser empleado de forma masiva.

En su anuncio inicial, subrayó que la política busca restablecer el principio de "Estados Unidos Primero" y reforzar controles migratorios.

La suspensión afecta a Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como a sus familiares inmediatos.

La cancelación del CFRP no afecta la posibilidad de presentar reclamaciones familiares, pero sí destruye el mecanismo que permitía a miles de cubanos evitar esperas de años en la isla y reunirse provisionalmente con sus familias mientras avanzaba la residencia.

Para muchos beneficiarios, el reloj ya está corriendo. El 15 de diciembre de 2025 es ahora la fecha límite que definirá si pueden permanecer en Estados Unidos… o si deberán abandonarlo.