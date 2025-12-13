Qué significaría para los I220-A un fallo positivo en la corte y cuánto tiempo tardaría

Vídeos relacionados:
Un fallo favorable en la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito en los casos consolidados discutidos este viernes —relativos a personas liberadas con I-220A— podría abrir una vía jurídica para argumentar que esas liberaciones fueron procesadas de manera incorrecta y que, bajo la lectura del tribunal, debieron tratarse como un parole (o su equivalente legal).
Esto tendría implicaciones directas sobre la posibilidad de ajustar estatus, especialmente para los cubanos por la Ley de Ajuste Cubano, según explicó el abogado José Guerrero en entrevista con el periodista Javier Díaz.
En la audiencia, el argumento de la parte apelante —presentado por el abogado Mark Prada— se centró en que a estas personas se les entregó “el papel erróneo” y que, si fueron detenidas bajo la sección 235, el mecanismo correcto para liberarlas era un parole 212(d)(5), no un I-220A.
En palabras atribuidas a un juez, el Gobierno habría dado “el papel erróneo” a los afectados.
De prosperar ese criterio en el fallo sería que la corte establezca que la liberación de esas personas “representó un parole” o debe tratarse como tal, y entonces habría que ver cómo el Gobierno adopta e implementa esa decisión.
Quiénes se beneficiarían
El abogado Ismael Labrador, entrevistado por el periodista Mario J. Pentón, detalló que se beneficiarían solamente tres estados y cubanos que vivan en este onceno circuito de Atlanta.
!Las personas que vivan en otros estados, por supuesto, pueden usar este argumento como argumento persuasivo para hacer sus argumentos frente a los jueces de inmigración, tratar de cerrar cortes, pero directamente se van a ver beneficiados estas tres personas, estos tres estados y las personas que viven aquí, Georgia, Alabama y Florida", comentó.
Para cubanos residentes en otros estados recomendó estar bien al tanto. "Te va a ayudar esta decisión, pero no va a ser una decisión que te va a impactar directamente y no va a ser de peso 100% sobre tu caso".
Por qué sería especialmente importante para los cubanos
José Guerrero explicó que un resultado positivo podría beneficiar a otras nacionalidades liberadas con I-220A, pero remarcó que los cubanos serían quienes más se beneficiarían porque cuentan con la Ley de Ajuste Cubano, que permite solicitar la residencia tras un año y un día de presencia física si existe admisión o parole.
En ese sentido, lo que “significaría” para los I-220A (en particular cubanos) sería reforzar el argumento legal que hoy les falta: tener un parole reconocido para poder encajar en el requisito que habilita el ajuste.
En la entrevista se subraya que todavía no hay decisión y “nada ha cambiado” por el momento: lo ocurrido fue la audiencia oral.
Además, Guerrero advirtió que, incluso con un fallo favorable, el Gobierno podría apelar ante la Corte Suprema y pedir un paro para frenar la entrada en vigor mientras se litiga la apelación.
Por eso, según esa explicación, el impacto para la comunidad podría no ser inmediato: dependería de (1) el contenido exacto del fallo, (2) si hay apelación, y (3) si se concede o no un “paro” durante el trámite.
Cuándo podría conocerse el fallo
Guerrero indicó que el tribunal podría decidir “tan pronto como el lunes” o tardar tres o seis meses (y en general “semanas o meses”), sin un plazo fijo, por lo que la expectativa existe, pero la fecha es incierta.
Según el abogado, los jueces presionaron al Gobierno con preguntas basadas en la lógica de que no puede imponerse la parte “dura” del proceso (detención bajo una sección específica, según el ejemplo expuesto) y luego negar el mecanismo legal que correspondería para la liberación, algo que el abogado ilustró con un ejemplo citado en la entrevista.
También afirmó que la exposición de Prada fue “magistral” y que, por el tono del cuestionamiento, él veía “una luz de esperanza”, aunque insistió en que no puede presentarse como decisión ya tomada.
Según lo explicado en la entrevista, un fallo favorable podría significar:
- Un respaldo judicial a la tesis de que hubo procesamiento incorrecto al emitir I-220A en estos casos.
- La posibilidad de que la corte determine que la liberación equivale a parole (o debe tratarse como tal), lo que sería clave para el ajuste.
- Un beneficio potencial para otras nacionalidades con I-220A, pero un impacto más fuerte en cubanos por la Ley de Ajuste Cubano.
- Un escenario en el que el Gobierno apele y solicite frenar temporalmente la aplicación del fallo, prolongando la incertidumbre.
Preguntas Frecuentes sobre el Fallo Judicial para los I-220A y su Impacto en los Cubanos
¿Qué significaría un fallo favorable para los cubanos con I-220A?
Un fallo favorable podría abrir la puerta para que los cubanos con I-220A se beneficien de la Ley de Ajuste Cubano, al ser considerados como parolados. Esto permitiría que aquellos que llevan más de un año y un día en EE.UU. soliciten la residencia permanente. Aunque el fallo podría beneficiar a otras nacionalidades, los cubanos serían los más beneficiados debido a esta ley específica.
¿Cuándo podría conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones sobre los I-220A?
El abogado José Guerrero indicó que el tribunal podría decidir "tan pronto como el lunes" o tardar entre tres y seis meses, lo que genera una expectativa incierta sobre la fecha exacta. Se espera que enero de 2026 sea un mes clave para los I-220A, aunque no hay un plazo fijo para la decisión.
¿Qué estados se beneficiarían directamente de un fallo favorable para los I-220A?
El abogado Ismael Labrador explicó que los estados de Georgia, Alabama y Florida serían los más beneficiados directamente por el fallo del 11.º Circuito. Aunque las personas de otros estados podrían usar el fallo como argumento persuasivo, el impacto directo sería en estos tres estados.
¿Qué riesgos enfrentan los cubanos con I-220A mientras esperan el fallo?
Los cubanos con I-220A enfrentan el riesgo de detención y deportación, ya que las autoridades han intensificado las detenciones de quienes no tienen residencia legal. Se recomienda que mantengan un "perfil bajo" y eviten situaciones que puedan llevar a su arresto.
