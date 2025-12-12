Abogado explica sobre fin del parole de reunificación familiar y advierte sobre el impacto para miles de cubanos

La medida no afecta las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal

La administración de Donald Trump anunció este viernes la eliminación del programa de parole de reunificación familiar para Cuba, junto con los de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En el caso cubano, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) creado en 2007 bajo la administración de George W Bush (2001-2009), permitió a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales solicitar un permiso de permanencia temporal (parole) para sus familiares en Cuba y traerlos de manera expedita a Estados Unidos.

Ello permitía a familiares con peticiones aprobadas ingresar a Estados Unidos antes de que su visa estuviera disponible y, en el caso de los cubanos, acogerse luego a la Ley de Ajuste Cubano.

Al respecto, el abogado de inmigración Mayron Gallardo subrayó que la medida no afecta las peticiones familiares I-130, que continúan su curso normal.

Lo que desaparece es la vía acelerada que permitía a miles de personas saltarse años de espera y entrar con un parole mientras avanzaba su proceso, detalló durante un diálogo con el periodista Mario J. Pentón.

Ahora esa opción queda suprimida, obligando a quienes quieran emigrar a seguir los tiempos habituales del sistema consular.

Según la decisión que será publicada el lunes en el Registro Federal, todos los paroles otorgados bajo estos programas expirarán automáticamente el 14 de enero de 2026, salvo para quienes tengan un formulario I-485 de ajuste de estatus presentado antes del 15 de diciembre de 2025 y aún pendiente en esa fecha.

Esas personas conservarán el parole hasta que se apruebe o se deniegue su solicitud. Si el ajuste es rechazado, el parole quedará cancelado de inmediato.

Gallardo advirtió que, salvo en el caso de los cubanos -que pueden ajustar estatus aunque acumulen presencia ilegal gracias a la Ley de Ajuste Cubano-, quienes no sean familiares inmediatos y permanezcan en el país una vez vencido su parole comenzarán a acumular presencia ilegal, lo que complicará posteriormente cualquier trámite migratorio.

En esos casos, la alternativa es salir del país antes de que el permiso expire y esperar desde el lugar de origen a que la visa esté disponible.

La decisión del departamento de Seguridad Nacional alega que estos programas permitían la entrada de extranjeros con verificaciones insuficientes y que el parole debía regresar a un uso “caso por caso”.

Mientras tanto, miles de familias quedan atrapadas entre procesos pendientes, plazos abruptos y un escenario migratorio radicalmente más incierto.