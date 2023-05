Erdwin Fernández sobre escasez de alimentos en Cuba: "Sería comprensible si estuvieran en guerra"

El actor cubano Erdwin Fernández Collado se refirió a la grave escasez de alimentos en Cuba y condenó la gestión del gobierno, que mantiene a su pueblo en una situación de escasez, como si estuviera en una guerra.

"Ahora, además, el pollo hasta los 14 años, y un litro de aceite cada cuatro meses, (bueno, me dice un amigo que es un galón cada cuatro meses, lo que no habrá es qué freír) amén de todo lo demás. Sería comprensible si estuvieran en guerra, asediados al peor estilo medieval, en un castillo, rodeado por el enemigo por los cuatro costados, pero no es así", dijo en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

El histrión criticó la vieja consigna del régimen de que hay que resistir, y cuestionó por qué el pueblo cubano debe estar todo el tiempo sacrificándose, a cambio de qué.

"Cuando un grupo, por defender una ideología, sacrifica al resto, solo le importa su ideología, su estilo de vida, no ama al resto; no nos engañemos, es simplemente ABC. Mi ideología, mi estilo de vida, el resto no me importa",

Fernández pidió a quienes defienden la dictadura que piensen y usen la lógica, que vean la realidad.

"Justificar no ayuda, al contrario, entorpece el camino. Pongan en la mesa no el pollo, no el aceite. Pongan la lógica", demandó.

El fin de semana pasado la opositora cubana Marisol Peña Cobas mostró en sus redes sociales la ración de pollo que le dan a su hija por la libreta de abastecimiento, una vez al mes.

"Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de siete a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana", dijo en un mensaje cargado y dolor a la vez, porque es imposible lograr que esa cantidad de pollo cubra las necesidades de todo un mes.

La mujer recordó que, en medio de la actual crisis de alimentos, tampoco hay fideos para la sopa.

"El fideo, un paquetito cuesta casi 400 pesos. Imposible. ¡Ay Dios! No sé si batirlo (el muslo de pollo) y sacarle la pulpa para luego compartirlo en 30 onzas, una por día", dijo con ironía.