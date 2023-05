Apuñalan a otro cubano para robarle en Holguín

Un cubano fue apuñalado para robarle en la ciudad de Holguín, según denunció la víctima en redes sociales.

“Buenos días familiares y amigos. Anoche a las 9:30 p.m. en la calle Cuba, cerca del mercado Garayalde, me dieron una puñalada para robarme, no se afectó ningún órgano, estoy bien en la casa. Bendiciones”, expuso este martes en Facebook Amaury Betancourt Ferras, quien compartió foto de la herida ocasionada por el arma blanca con que fue atacado.

El usuario de la red no da más detalles del hecho ni si hizo denuncia alguna ante las autoridades por este violento asalto.

Captura Facebook/ Amaury Betancourt Ferras

“Oye, pero qué barbaridad, no se puede ya salir a la calle, que falta de respeto, que gente más mala, menos mal que no te pasó nada malo”, comenta un internauta indignado.

Otro usuario refiere que “hay tanta miseria en este país, que ya la vida de una persona no vale nada, los ladrones están donde quiera. Dios tenga misericordia de nosotros”.

“Es terrible, a mi esposo lo intentaron apuñalar también, gracias a Dios no le pasó nada, que se recupere pronto”, dice otra respuesta a la denuncia.

En un comentario, un internauta señala que la calle cada vez es más peligrosa y violenta, mientras la policía no hace nada. “No trabaja y hay varias pandillas en la calle. Ni de día se puede salir. Esto está de mal en peor”, argumenta, además.

“Dónde iremos a parar en este dichoso país. Criticamos a la delincuencia en países de afuera. Aquí estamos igual y.... no pasa nada. Me pregunto, ¿esta mortandad que significa? Dios mío, intercede por esta humanidad que no se sabe que va a pasar”, apunta un comentario.

Las denuncias de asalto con violencia extrema de apuñalamiento y machetazos se están haciendo cada vez más frecuente entre los residentes en la isla, quienes canalizan estos actos en redes ante la pasividad de las autoridades para enfrentar estos actos delictivos.

Este martes también se conoció del apuñalamiento a un joven motorista para robarle su vehículo en La Habana.

La usuaria de Facebook, Michaela Días García, que acostumbra a denunciar la realidad de Cuba, compartió la noticia del apuñalamiento de Rubiel Cruz, quien recibió 17 puñaladas por los ladrones.

Poco antes de esta noticia, un hombre apuñaló a una muchacha que viajaba en una moto eléctrica en la capital para robarle el teléfono y la mochila. La muchacha no sufrió heridas graves.

El ladrón fue perseguido por varias personas que le cayeron atrás, lo atraparon y lo golpearon, hasta que dos oficiales de la Policía llegaron y se lo llevaron detenido.

En la última semana, asaltaron a un mensajero y le robaron su moto eléctrica en La Habana, cerca de la universidad militar de Marianao, ITM, además de conocerse que más cubanos se sumaron a la denuncia hecha por Pablo Miguel Echavarría Suárez, sobre la existencia una presunta banda criminal que opera en el barrio de La Jata, en Guanabacoa.

En ese mismo mes, se supo que un joven cubano fue víctima de un brutal asalto con machete por un delincuente que quería robarle el teléfono.

"Casi me quedo sin mano, esto por cuenta de mi teléfono, pero no me lo quitaron. Me batí después de haber estado cortado en el cuello, cráneo, hombro, codo y muñeca y dedo, pero le quité el machete", relató el joven asaltado.

En febrero, dos ladrones asaltaron a una familia en la puerta de su casa en Marianao, La Habana, y le robaron su moto.

Una de las personas afectadas, identificada como Dayana Sosa, escribió a esta redacción para pedir ayuda para capturar a los delincuentes y recuperar su vehículo.

"Dos hombres de color agarraron a mi esposo por el cuello, lo agredieron y tumbaron al piso. Uno de los ladrones se montaba en la moto mientras el otro asfixiaba a mi esposo", relató Sosa.