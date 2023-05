Madre cubana encuentra extraño contenido en yogurt de soya para niños

Una madre cubana halló un extraño contenido en el yogurt de soya para niños, según trascendió en redes sociales.

Yenisbel Araújo, miembro del grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR", contó este domingo que, al colar el líquido antes de dárselo a su hijo, encontró "como pedacitos de mata [que] están duritos".

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR

"Hoy me dio por colar el yogurt de soya que a mi niño le encanta, en la casa nunca se lo doy, quien se lo da es mi mamá y siempre me ha dicho que lo cuela porque tiene cositas pero hoy le fui a dar y miren todo lo que tenía", escribió la mujer para presentar la foto donde mostró los restos de sustancias sólidas en la bebida.

En la foto se observan fragmentos pequeños de alguna planta o semilla.

"A todas las mamis que le dan yogurt a sus niños si pueden cuélenselo, porfa, ni idea de que son todas esas cosas, las cogí en la mano y son como pedacitos de mata, están duritos", dijo.

En los comentarios a la publicación, sin embargo, se esclareció que el contenido hallado no era más que restos de soya.

Decenas de madres que reaccionaron a su post opinaron que, independientemente de que fuera de la propia planta, la calidad del producto para los niños dejaba mucho que desear y en ocasiones se entrega en mal estado.

"Será soya y todo lo que digan pero es una asquerosidad la verdad. No justifiquen que sabemos que lo que hacen aquí uno ni sabe lo que es realmente por dios, la soya es muy buena, pero como va no como aquí que el mismo picadillo cocinerito ni sabemos de qué es, ni que aquí hubiera tanto pollo ni pavo, aterricen", dijo una mujer.

Otras personas, incluso, adujeron que no se trataba de yogurt, sino de leche, pues el yogurt dejó de producirse.

"Para las que no lo saben, no es yogurt de soya lo que le están dando a los niños, es leche de soya en bolsitas de yogurt, el yogurt no se está produciendo por eso pueden ver cambios en la consistencia de la misma, así como el sabor que es diferente", apuntó alguien.

En medio de una escasez de alimentos altamente preocupante para las madres cubanas, muchas han denunciado que encuentran fragmentos extraños en los alimentos destinados a los más pequeños.

Una madre cubana expuso el caso del extraño y tóxico contenido que vio en la compota para niños que distribuyen en las bodegas de la isla por la libreta de abastecimiento.

Otra, al abrir un envase del jugo de frutas, encontró adentro unos "trozos prietos" tan extraños que no pudo identificar qué eran.