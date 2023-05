Aymée Nuviola ofrece memorable concierto junto a Sinfónica de Colorado

La cantante cubana Aymée Nuviola dos veces ganadora en los Latin Grammy, ofreció este sábado un concierto en el Auditorium de la ciudad de Denver, Colorado, junto con la Colorado Symphony Orchestra y la Colorado Mambo Orchestra.

La artista cubana interpretó piezas memorables del repertorio musical latinoamenricano como El día que me quieras, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, y Veinte años, de la cubana María Teresa Vera.

Sobre el tema de Gardel y le Pera, comentó en su cuenta de Instagram que es una canción que siempre le ha encantado, pero nunca se había decidido a interpretarla.

“Al fin tomé la decisión para este concierto, asesorada por el maestro @raulmurcianojr , quien además hizo este maravilloso arreglo musical. Esto es un ensayo, porque el Sábado será el Concierto. Gracias Dios mío por siempre darme cosas nuevas que alimentan mi espíritu musical”, escribió en una historia de su red social, previo al concierto.

En otra publicación también Nuviola comentó que estaba muy agradecida de las orquestas que la acompañaron en su concierto de este sábado en Denver.

Elogió su profesionalismo, además de la gran hospitalidad que le brindaron sus músicos a ella para realizar esta presentación y tener una noche inolvidable.

En esta última semana, la artista cubana, junto al músico Gonzalo Rubalcaba, resultó nominada al premio que entrega la Asociación de Periodistas de Jazz (JJA Jazz Awards) en la categoría de “Dúo del Año”.

Los finalistas son elegidos entre quienes obtienen la mayor cantidad de nominaciones por parte de periodistas profesionales que valoran la excelencia de cientos de músicos de todo el mundo.

Los JJA Jazz Awards, como explica su sitio web, representan un consenso numérico de las evaluaciones personales que realizan los miembros votantes de la asociación, y se basan en el trabajo realizado en el año previo al de la entrega.

En noviembre de 2022, Nuviola y Rubalcaba ganaron el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional con el disco que ambos comparten a dúo: Live in Marciac, una grabación que captura la magia de un concierto en vivo y que incluye clásicos del jazz latino con otros trabajos originales.

El disco incluye temas como "Bésame Mucho", "Lágrimas Negras", "El Manisero" o "Dos Gardenias", interpretados durante una actuación en el Festival Jazz in Marciac, en Francia, que tuvo lugar en el Chapiteau Concert Hall.

Rubalcaba y Nuviola se unieron por primera vez como colaboradores musicales en el año 2020, cuando lanzaron el ya aclamado directo Viento y Tiempo – Live at Blue Note Tokyo, un trabajo que les valió una nominación al Grammy 2020, en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino, destacando la influencia del jazz y de la música afrocubana en el trabajo de ambos músicos.

Live in Marciac constituyó la cuarta nominación y el segundo premio de Aymée Nuviola en los Latin Grammy, una artista que ya estuvo nominada en 2014, en la categoría Mejor Álbum de Salsa por su disco First class to Havana.

En 2018, se alzó con el premio a Mejor Álbum Fusión Tropical por la producción discográfica Como anillo al dedo. Un año después, la pianista y compositora volvió a estar postulada a los premios por el disco A Journey Through Cuban Music en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional; con el que ganó además en 2020 un Premio Grammy.