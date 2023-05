¿Vuelve Shawmila? Camila Cabello y Shawn Mendes pillados juntos nuevamente

Juntos, cómplices y en actitud cariñosa fueron captados otra vez Camila Cabello y Shawn Mendes.

Los jóvenes cantantes fueron vistos juntos el miércoles pasado en las afueras de un programa de comedia en Hollywood Improv.

Las imágenes, compartidas por medios de prensa rosa y en redes sociales, fueron tomadas como nuevo indicio de que estamos estar ante la reconciliación de una de las parejas más queridas de hace unos años, hasta que en 2021 pusieran fin a su romance.

Abrazados en plena calle o con miradas cómplices fueron fotografiados Shawn Mendes y Camila Cabello, reforzando los rumores de que podrían estar dándose una segunda oportunidad.

La intérprete de "Bam Bam" -junto a Ed Sheeran- eligió para la ocasión una camisa blanca de manga larga sobre un vestido negro corto. Él, en cambio, llevaba jersey de cuello de tortuga blanco y pantalones chino beige.

Hace unos días la intérprete de “Havana” y el de “Mercy”, se pasearon de la mano por las calles de los Ángeles, después de ser vistos besándose, abrazándose y derrochando pasión en el Festival de Coachella.

En sus redes sociales, no obstante, ellos se mantienen ajenos a las noticias que circulan sobre una posible reconciliación, que muchos ya dan por un hecho.

Aunque su primera colaboración fue en 2015 en el tema "I Know What You Did Last Summer", la historia de amor de Camila y Shawn comenzó en el verano de 2019, después de su exitosa colaboración "Señorita". En el video musical, la química entre ellos era tan evidente que enseguida comenzados los rumores de que entre ellos había saltado la chispa del amor.

En noviembre de 2011, la pareja sorprendió con un escueto comunicado donde anunciaban que rompían como pareja. "Nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca", aseguraron en ese momento.

Poco después, en marzo del año siguiente, la cubana, se sinceró sobre la ruptura y comentó que necesitaba centrarse en su carrera.

“Tengo el corazón roto y la vida es dura, (...) pero siempre tiene giros locos que te sorprenden y hay que aceptarlos con sentido del humor”, dijo en entrevista concedida a Apple Music 1.

¿Llegará en esta ocasión de parte de ellos la confirmación de su regreso? ¿Segundas partes entre Camila Cabello y Shawn Mendes serán mejores?