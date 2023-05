La Diosa anuncia próximo estreno: Así suena "Me dio la gana", su respuesta musical a quienes la critican

La Diosa sabe sacarle provecho musicalmente incluso a las críticas en su contra, y es por eso que su nuevo tema, próximo a estrenarse, viene con un mensaje bien claro para todos aquellos que la tienen en el punto de mira.

“Me dio la gana” es el título del tema que La Diosa acaba de anunciar de la mejor manera posible, con otro challenge que seguramente muy pronto comenzará a replicarse en las redes sociales.

“Esperen este temazo `Me dio la gana´ espero sus videos en TikTok y mi gente de Cuba mándenme los de ustedes todos los subo nos fuimos tema nuevo”, escribió en Instagram la cantante junto al challenge en el que una vez más la acompaña su pareja Rey El Mago.

El fragmento de la canción que compartió la artista se refiere a buena parte de las críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses.

“Haga lo que haga, piense como piense, ustedes me van a criticar / Con mi pelo verde, me van a criticar / Porque tengo tatuajes, me van a criticar / Porque partí el Watsco, me van a criticar / Mientras más me esfuerzo ustedes me critican más / Porque me puse La Diosa, me van a criticar / Cuando me da por reír, me van a criticar / Cuando me da por llorar, me van a criticar”, dice una parte de la letra.

Sin embargo, sus alusiones no quedaron allí y fue aún más directa: “Que te compraste un carro carísimo, me dio la gana / Que te pusiste el culo grandísimo, me dio la gana / Que mi carácter es tragiquísimo, me dio la gana / Que soy vulgar y hablo feísimo, me dio la gana”.

No quedan dudas con esta parte de su próximo estreno cuál es la postura de La Diosa respecto a las críticas.

Si en el pasado aseguró que tiene “La papaya de 40 libras” y tras su llegada a Miami dijo con su música que el que quiera verle la crica es “Por debajo del agua”, no sorprende en lo absoluto que grite a los cuatro vientos que todo lo que hace es porque le da la gana.

Además de este tema quedan pendientes otros dos estrenos, una colaboración con Baby Lores y el videoclip con Eddy K.