Madres de presos políticos en Cuba: "No tenemos nada que celebrar hoy"

Mientras en toda Cuba las fotos de madres e hijos celebrando este 14 de mayo inundan las redes sociales, las madres de presos políticos cubanos, separadas de los suyos, ven pocos motivos para festejar.

El dolor que las embarga por no poder abrazar a sus hijas e hijos este Día de las Madres se hace patente en las palabras de algunas para quienes no hay lugar para la conmemoración, de acuerdo con los testimonios referidos al medio independiente Radio Televisión Martí.

Norma Pérez, madre de la influencer cubana Sulmira Martínez, de 21 años, presa por convocar a la gente desde las redes sociales a protestar en las calles contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, se pregunta qué Día de las Madres puede haber cuando su hija está recluida en una prisión.

“¿Qué Día de las Madres hay cuando mi hija está presa? Con el dolor que tengo yo, no puedo tener Día de las Madres”, sentenció la mujer.

Su hija, más conocida como "Salem" en las redes sociales, se halla en la prisión de mujeres El Guatao, en La Habana, luego de estar dos meses detenida y sometida a interrogatorios en Villa Marista.

“Cuando mi hija esté en libertad, yo hago Día de las Madres, pero ahora yo estoy de luto. No quiero nada. El único regalo que me pueden hacer el Día de las Madres es que mi hija salga en libertad, y yo sé que eso no va a poder ser, por lo tanto, estoy de luto”, expresó.

Su enojo y tristeza son también compartidos por la camagüeyana Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Veliz Marcano, condenado a seis años de prisión.

Marcano, con lágrimas en los ojos, comentó sentirse la mujer más bendecida del mundo por ser madre, pero sin alegría alguna, "porque no tendré la presencia de mi hijo en casa. No recibiré su abrazo, su beso, no sentiré su calor. No sentiré su voz diciendo ‘felicidades, mamá’, pero vivo orgullosa de mi hijo y sé que allí donde está Dios me lo está cuidando”.

Saily Núñez y Delanis Álvarez, esposas de los presos políticos Maikel Puig y Duniesky Ruiz, y madres de sus hijos, tampoco tienen motivos para celebrar porque su familia está incompleta.

“Cuando yo le veo la cara a mi hija yo me pongo muy triste porque a ella le falta su papá”, fueron las palabras de Delanis Álvarez.

Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a seis y ocho años de prisión, respectivamente, no sabe cómo festejar este domingo, lejos de sus hijos.

"No habrá ninguna celebración ni por el Día de las Madres ni por el día de mi cumpleaños de nadie de mi familia, porque mis hijos están presos injustamente y para mí esto es una tortura diaria”, dijo afligida la mujer.

Más de mil madres se verán impedidas de estrechar en un abrazo a sus hijos y nietos este día. Para ellas, su conmemoración se convierte en una trinchera desde donde seguir abogando por la libertad de sus familiares

Desde España, activistas residentes en ese país convocaron a una manifestación en Madrid, para exigir la libertad de los presos políticos de Cuba, en solidaridad con las madres de estos.

Bajo el hashtag #PorUnDíaDeLasMadres sin presos políticos, buscan llamar la atención sobre la situación de las madres que tienen hijos en prisión por razones políticas, así como también con aquellas que enfrentan problemas de alimentación, vivienda y otras necesidades básicas.