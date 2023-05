Activistas cubanos marchan en Madrid en solidaridad con las madres de los presos políticos

Decenas de activistas cubanos marcharon este domingo en Madrid en solidaridad con las madres de los presos políticos y las madres presas políticas, según imágenes difundidas por la revista Árbol Invertido.

Cuando se celebra el Día de las Madres en la isla, activistas, artistas y miembros de la sociedad civil exiliados en Madrid no quisieron dejar pasar la fecha para recordar y brindar su apoyo a quienes sufren la represión del régimen.

La periodista independiente Luz Escobar, el artista plástico Julio Llópiz-Casal o la curadora Yanelis Núñez Leyva se encontraron entre los miembros de la sociedad civil que llevaron pancartas que hacían alusión a prisioneras políticas del estallido social de julio de 2021 como Lizandra Góngora o a las madres de los presos del 11J.

Esta iniciativa se une a la de artistas y activistas cubanos en Miami, quienes difundieron este domingo por redes sociales un conmovedor mensaje a las madres de presos políticos en Cuba, en específico a las del 11J, en el que expresaron su compromiso a luchar por la liberación de sus hijos.

“A las madres que están presas, a las madres que están sin sus hijos, a todas las madres que han perdido a sus hijos, que están separadas de sus hijos, por ese éxodo forzado, por ese destierro forzado por el régimen cubano", dijo la activista Salomé García en el video publicado en Twitter por Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte.

El encuentro se sostuvo en una exposición de la obra del artista y preso político Luis Manuel Otero, en la galería The Art Space de Miami, y contó con la participación del rapero El Funky, uno de los autores del tema Patria y Vida, quien llevó a la cita los Premios Grammy Latinos recibidos por la canción protesta.

El activista Esteban Rodríguez, quien pasara nueve meses presos por participar en la protesta de Obispo, en abril de 2021, y tuviera que ir de la cárcel directamente al exilio, mandó “un abrazo y energía positiva” a todas esas madres. “El régimen no va a lograr que las dejemos solas nunca. Cuenten con nosotros, con el exilio, y con los cubanos que soñamos con la libertad”, aseguró.

Algunas madres de presos políticos, como Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Veliz Marcano, sentenciado a seis años de prisión tras el 11J hablaron este domingo y consideraron que se trata de un día triste.

“Claro que no voy a sentir ni un ápice de alegría, porque no tendré la presencia de mi hijo en casa. No recibiré su abrazo, su beso, no sentiré su calor. No sentiré su voz diciendo ‘felicidades, mamá’, pero vivo orgullosa de mi hijo y sé que allí donde está Dios me lo está cuidando”, comentó Ailex a Radio Televisión Martí.