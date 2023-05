Madre cubana desesperada pide visa humanitaria para su hijo con insuficiencia renal en fase terminal

La cubana Mailin Rueda Sevila ha lanzado un pedido desesperado de ayuda en las redes sociales pidiendo una visa humanitaria para su hijo de 9 años que sufre insuficiencia renal crónica en fase terminal.

El niño Juan Ernesto Benítez Rueda debe hacerse tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana durante tres horas en Santiago de Cuba, explicó la madre en un video difundido en las redes sociales, tratando de dar visibilidad a su caso.

“Mi niño hace dos años está listo para trasplante con donante vivo. Su papá es compatible con él y le va a donar un riñón. En el país no existen condiciones suficientes para una operación de esta magnitud”, precisó.

Esta madre cubana pidió ayuda a quien pueda difundir su caso o brindarle asistencia para la tramitación de la visa.

“No saben cuántos niños he visto morir sin una segunda oportunidad, no quiero que mi hijo sea uno más”, concluyó.

No son pocas las madres que, desesperadas por la crisis del sistema de salud cubano, donde no ven mejoría para sus hijos, han optado por solicitar ayuda para obtener visas humanitarias que les permitan viajar y acceder a tratamientos médicos que no pueden recibir en Cuba.

Una madre cubana imploró por una visa humanitaria para su hijo que presenta un retraso global del neurodesarrollo con hipotonía generalizada y en Cuba no existen los medios para avanzar en el diagnóstico de la enfermedad.

En abril, una madre cubana residente en Guantánamo pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria para su hija de cinco años, necesitada de dos cirugías a causa de un tumor en el colon que desarrolló cuando tenía apenas nueve meses de nacida.

También solicitaron ayuda urgente para la niña cubana Amanda Lemus Ortiz, residente en Sancti Spíritus, que requiere un trasplante de hígado que le salve la vida.

Recientemente trascendió que el niño cubano Emmanuel Cala recibió la visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, donde residen sus padres, y recibir tratamiento médico para la enfermedad desconocida que padece.