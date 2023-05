Madre cubana explota por falta de suturas para su niña con colostomía: "Ya no aguanto más"

Una madre cubana responsabilizó a las autoridades del país del estado de salud de su hija, una niña que lleva seis años con una colostomía que no ha podido ser cerrada por falta de suturas.

Lili Vega, como se identifica en Facebook, dijo que su hija va a cumplir seis años con una colostomía que no ha podido ser corregida por falta de insumos médicos en los hospitales.

Desesperada, la mujer afirma que ya no aguanta más, que ha ido a todas las instituciones vinculadas a Salud Pública y no ha resuelto el problema.

Primero, ella se ofreció a llevar las suturas y el hospital dijo que no podía aceptar insumos sin conocer su procedencia. Luego le aseguraron que aceptarían las que la mujer llevara pero después le dijeron que ya habían entrado al centro médico y que realizarían la operación.

"Pues resulta que nunca fue así, me presente en el centro provincial de Salud el sábado pasado con la jefa del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y la pediatra provincial y me dicen que por una ley nueva yo no podía llevar las suturas", explicó.

El lunes 15 de mayo la mujer fue al Consejo de Estado y de ahí la pelotearon a las autoridades provinciales nuevamente.

Publicación en Facebook

"Yo pregunto, si no puedo llevar los insumos, si ellos no los tienen, cuántos años más mi hija tiene que seguir cargando con una bolsa de mierda en su barriga. ¿Hasta cuándo?", cuestionó.

Antes, Vega había pedido ayuda para conseguir bolsas de colostomía, las cuales también escasean en los hospitales del país.

Su caso no es el único, denuncias en redes sociales indican que miles de cubanos padecen actualmente las carencias del sistema de Salud en la isla, que desde hace varios años carece de insumos y medicamentos para atender a los pacientes.

Recientemente la periodista oficialista cubana Betsy Anaya denunció que en el Hospital Pediátrico de Centro Habana no hay suturas ni para atender emergencias médicas.

La profesora en el Centro de Estudios de la Economía Cubana relató en un post de Facebook que un niño menor de 3 años que se había partido la mandíbula y estaba chorreando sangre no pudo ser atendido en el citado centro médico porque no había sutura.