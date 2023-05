Detienen partido de béisbol entre Cienfuegos y Sancti Spíritus por falta de bates

Un juego de pelota entre Cienfuegos y Sancti Spíritus de la 62 Serie Nacional de Béisbol se detuvo a la altura del segundo inning el pasado jueves porque al equipo cienfueguero se le habían acabado los bates, según confirmaron varios internautas en redes sociales.

El juego continuó gracias a tres bates personales de los propios peloteros.

“Una situación penosa la que acaba de ocurrir en el juego entre Elefantes y Gallos, y además transmitido por televisión, el juego se detuvo en el 2do inning porque el equipo de Cienfuegos se le habían acabado los bates, al parecer por falta de producción de los proveedores, ya que casi todos se han partido”, denunció un aficionado en el propio grupo de Facebook del equipo.

(Fuente: Captura de Facebook/Ivan Gaston)

“Lo cierto es que el equipo de Cienfuegos continuó jugando con solo tres bates personales de los propios jugadores. Ahora cuando esos tres bates se partan se detiene el juego y se aplican las reglas correspondientes ¿De quién es la responsabilidad de que sucedan estas cosas?”, cuestionó.

“Juego detenido entre Sancti Spíritus y Cienfuegos por falta de bates, se perdió todo ya”, sentenció otro cubano en redes sociales.

(Fuente: Captura de Facebook/Yusnier Ricardo Leyva)

Un cuentapropista fabricante de bates en la provincia de Cienfuegos calificó en una publicación en Facebook de “mala dirección económica” lo sucedido, y aludió al “burocratismo” que le impide a él adquirir la madera con que hace los bates de forma legal.

“No es falta de respeto es mala dirección económica. Yo soy el fabricante de bates de Aguada [de Pasajeros]. Falta de respeto es que no me dejes adquirir la madera para confeccionarlos ni la dirección de la provincia solucione el problema. ¿Cuánto ahorro tiene nuestro país? Solo por el burocratismo ocurren estas cosas. No son capaces de solucionar este problema tan sencillo”, lamentó.

(Fuente: Captura de Facebook/Dusnielvy Bolaños)

“Que me faciliten la adquisición de la madera legalmente y verán cómo ayudo al equipo y a la economía de mi país. Ojalá y algún directivo consciente de esta provincia lea está publicación... Arriba elefantes. Alguna duda me puede localizar saludos y suerte”, concluyó el fabricante privado, quien acompañó su reclamo de una foto de los bates que confeccionó el pasado año.

La insólita noticia de un juego de pelota detenido momentáneamente por la falta de un accesorio tan básico como el mismísimo bate, desató decenas de comentarios de internautas, unos indignados y otros burlones hacia lo que consideran ya el colmo del desastre nacional.

“Por favor, saben si ya alguien se me adelantó y le echó la culpa al bloqueo”, ironizó un comentarista en medio de otras burlas similares.

No obstante, varios comentaristas calificaron de “falta de respeto” o “vergüenza” lo sucedido.

Y es que no solo faltan bates, la 62 Serie Nacional de Béisbol en Cuba también está aquejada de escasez de pelotas, según trascendió en días recientes. En ese caso el problema fue que el proveedor extranjero no ha entregado todos los insumos contratados, según explicó la Comisión Nacional de Béisbol (CNB).

Las pelotas que se utilizan en esta temporada fueron adquiridas a la empresa italiana TeamMate, pero también se compraron otras de reserva a un proveedor en el exterior, bajo la marca Batos.

Inicialmente pensaban usar las pelotas Batos solo si era necesario, ya que esperaban la llegada de pelotas TeamMate en dos envíos, pero hasta el momento solo ha arribado al país un solo cargamento, según detalló en ese caso la CNB.

A eso se suma que a la CNB le preocupa la cantidad de pelotas perdidas en los juegos hasta el 17 de mayo, que ascendía a 4,207.

La actual temporada se la Serie Nacional arrancó en marzo y en una primera versión del calendario se planificó que comenzara el 22 de marzo, pero se pospuso su comienzo debido a la participación del equipo cubano en el V Clásico Mundial de Béisbol.