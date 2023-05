Yotuel: "Mientras esté esa dictadura yo no toco en Cuba"

Yotuel Romero dice que recibió el ofrecimiento desde el régimen de presentarse en Cuba, algo que se encargó de aclarar que no sucederá mientras en Cuba gobierne una dictadura.

"A mí no me escriban más por DM [Direct Message] de ir a tocar en Cuba. Mientras esté esa dictadura yo no toco en Cuba. Yo soy Patria y Vida", escribió el cantante en Facebook.

"Vienen con una mecánica desde la dictadura. ¡Conmigo no! Yo estoy puesto", se limitó a añadir el rapero en la misma red social, quien no ofreció otros detalles sobre el incidente que habría motivado tal aclaración.

Recientemente Yotuel envió otra fuerte indirecta a través de sus redes sociales, que en ese caso tampoco aclaró a quién iba dirigida.

“Cuando un artista urbano cubano toque frente a 1,300,000 mil personas en Cuba entonces hablamos”, escribió Yotuel en otra publicaciónque acompañó de dos fotos del concierto Paz Sin Fronteras, que se celebró en 2009 en la habanera Plaza de la Revolución, y en el que participó junto a Orishas.

Yotuel es de los artistas cubanos que con mayor fuerza se ha opuesto al régimen cubano en los tres últimos años.

El estreno en febrero del 2021 -pocas semanas después del anuncio de la separación de Orishas- del icónico tema Patria y Vida, en el que participó junto a otros intérpretes cubanos, marcó un antes y un después no solo en su carrera musical, sino que además se convirtió en un revulsivo social en Cuba.

En días recientes Yotuel Romero ha estado enfrascado en un intenso cruce de declaraciones con Israel Rojas, integrante del dúo Buena Fe.

Tras la polémica que generó en las redes la cancelación de los conciertos de Buena Fe en España y el apoyo del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel al dúo, Yotuel dijo que “el buen gusto musical del dictador denota la mala fe con su pueblo”.