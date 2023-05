Eduardo Antonio será exaltado al Paseo de las Estrellas en Las Vegas

Eduardo Antonio, el Divo de Placetas, tendrá próximamente una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.

Así lo anunció, junto al cantante, Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del Paseo de las Estrellas, en un video que fue compartido en las redes del cantante.

“Tuvimos el privilegio de inmortalizar hace 11 años a Emilio y Goria Estefan. Próximamente aquí el Divo va a tener su estrella”, anunció el directivo durante una presentación nocturna del cantante.

Castro Zavala relató cómo tuvo por primera vez noticias de Eduardo Antonio.

“Hasta Las Vegas me llegó un mensaje un día de una señora cubana desde Nueva York, me decía ‘Oiga, señor Pablo, porque no le hacen un reconocimiento algún día a un cantante con ungran corazón, con mucho carisma, con gran talento’. Y le pregunto: ‘A quién, se refiere’. Al divo, y que me manda video del divo”, contó.

El Paseo de las Estrellas en Las Vegas se inauguró en 2004 y agradece a los famosos que han contribuido a hacer más grande el legado de la ciudad.

Además del matrimonio Estefan, quienes fueron exaltados en 2010, otros grandes de la música latina o estadounidense como Jose José o Frank Sinatra.

Eduardo Antonio se ha convertido en uno de los artistas cubanos más populares de Miami. Hace unas semanas, agradeció a su público de Miami por “otra noche de lleno total”, en un restaurante de Hialeah.

Este concierto del divo estuvo envuelto en cierta polémica en las redes sociales pues se planeó el mismo día en que la cantante cubana La Diosa tenía programado su primer concierto en Miami, en el Watsco Center.