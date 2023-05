Precio del jamón aumenta más de 200 pesos en pocos meses en La Habana

Un cubano denunció que el precio del jamón en La Habana ha aumentado en más 200 pesos en los últimos meses.

Randol Luis Doval, padre de dos niños, relató que en septiembre del año pasado, una libra costaba 400 cup, pero en solo 15 días saltó a 450, y luego muy rápidamente escaló hasta los 600, donde quedó por varios meses.

"Hoy cuando salí a buscarlo para la merienda del más chiquitín de mis hijos, choqué con el nuevo precio, ¡630 cup! ¿Será que regresa de nuevo su tendencia al alza?", preguntó en su Facebook.

Captura de Facebook / Randol Luis Doval

Randol aseguró que no le echará la culpa al vendedor del lugar donde siempre compra el jamón.

"Es efecto dominó que comienza tumbando una ficha y luego otra y otra hasta que termina derribando la última, que soy yo, o tú, o usted cubano de a pie, que lleva como yo décadas trabajando, "resistiendo" y totalmente mudo ante la incompetencia de quienes tienen la tarea y responsabilidad de que esto no hubiera llegado hasta aquí", detalló.

Este padre de familia recordó que dos años y medio después del reordenamiento monetario que el gobierno cubano impuso en el peor de los escenarios, todos los precios de todos los productos y servicios no han parado de escalar.

"Y los salarios inalterables, inquebrantables, como si a él le hubieran dado también la orden de no rendirse y mucho menos claudicar. ¿Será que no hay ninguna solución para esto? ¿Será que tenemos el antídoto pero no queremos usarlo? ¿Será síndrome de Estocolmo modificado genéticamente? ¿Será que la Era ya renunció a parir un corazón?", concluyó.

En el mercado agropecuario situado en 9na y F, en el Vedado, se oferta el jamón viking especial un poco más barato, a 400 y 450 pesos, y la recortería a 300. Allí la libra de queso está a 450 pesos, la de claria a 250 y un litro y medio de yogurt a 260.

Captura de Facebook / Mercado Agropecuario situado en 9na y F

En Internet se pueden encontrar otras ofertas de vendedores particulares, que cuentan incluso con servicio a domicilio.

Captura de Facebook

En una, se vende la libra a 550 pesos, mientras que en otra un jamón completo se comercializa a 3,000 cup.

Captura de Facebook

Los precios de los alimentos en Cuba siguen creciendo, en medio de una desenfrenada inflación que llegó hasta un 45.36% en abril último, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

"El aumento interanual general de precios en abril de 45.36% y el crecimiento interanual de 70.67% en el precio de los alimentos presagian un nuevo año 'maldito' para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba", dijo el economista Pedro Monreal.

Monreal señaló que el nivel de 'efecto' de 67.81 en alimentos y bebidas no alcohólicas ratifica que la inflación en Cuba es 'halada' por el precio de los víveres, pero no se debe solo a la baja oferta agropecuaria, sino también a problemas de la política fiscal.

En opinión del experto, "lo que sea que el gobierno cubano esté haciendo no ha hecho funcionar su programa de 'estabilización macroeconómica', anunciado para 2023, porque los datos oficiales de precios de abril confirmaron la solidez de una inflación de dos dígitos".