Empresa estatal cubana cobra 31,500 pesos por excursión a Viñales

El cubano Randol Luis Doval compartió su experiencia al intentar planificar una excursión familiar a Viñales, Pinar del Río, en busca de un momento de paz y esparcimiento para sus hijos; sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa al conocer los elevados precios del viaje.

Doval conoció en la agencia estatal de viajes Cubatur que una visita al valle de Viñales, cuesta 31,500 CUP; unos 8,400 CUP por adulto y 6,300 CUP por niño.

Captura de pantalla de Facebook

"Algo me dice que si no viajo al exterior y trabajo unos meses por allá no volveremos a ver esa vista maravillosa", escribió el cubano en su perfil de Facebook.

La situación generó indignación y frustración en Doval , quien calculó mentalmente que con su salario simbólico necesitaría más de un año sin gastar un centavo para poder permitirse ese viaje. Viñales, declarado patrimonio mundial por la UNESCO y un tesoro natural de Cuba, se mostraba inalcanzable para muchos cubanos debido a los elevados precios.

Doval expresó su temor de que cada vez más destinos y experiencias en su propio país se vuelvan inaccesibles para los cubanos.

El testimonio de Doval refleja el descontento de muchos cubanos ante el creciente costo de las actividades turísticas dentro de su propio país.

"Ya los cubanos cubanos cubanos no podemos disfrutar de casi nada en el país por los exuberantes precios", lamentó un internauta.

"Pensar que está en la misma tierra donde uno nació y no poder llevar y pasar un rato en familia y tranquilos. Reunir dinero más de cuatro meses para pasear y en esos meses no comen, qué falta de todo", exclamó otra persona.

Este caso se suma a una preocupante tendencia de incremento de precios en el sector turístico cubano, como parte de la crisis económica y la inflación que no se detiene y alcanzó el 45.36 % en abril.