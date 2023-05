Cubano enfermo de cáncer y su esposa acaban viviendo en su auto tras 40 años en Miami

Un cubano enfermo de cáncer y su esposa terminaron viviendo en su auto después de 40 años en Miami, pernoctando en las zonas donde puedan estacionarse.

Según trascendió en un reportaje de Primer Impacto, Leonardo y Lázara Aruca residían en un edificio de Miami Beach pero el tratamiento de cáncer del hombre más los altos precios de la renta los obligaron a dejar el alquiler.

Leonardo, de 63 años, labora como plomero y camionero y ya ha transitado por dos cirugías para extirparle un tumor en los pulmones.

Ahora, después de cuatro décadas viviendo en Miami, solo les queda su auto para vivir.

La esposa, Lázara, explicó que debido a una mala asesoría que recibieron, ellos renunciaron a un plan de subsidio de vivienda del estado (Plan 8), pensando que podían conseguir una casa mejor, algo que nunca sucedió.

Mensualmente reciben un Seguro Social de 615 dólares cada uno, con lo que llegan apenas 1,230 para cubrir todos los gastos.

"No puedes vivir con eso. Antes cuando teníamos sección 8 pagábamos 320 pesos, pero el dueño no quiso hacer las reparaciones. Le dieron tres meses para que pudiera arreglar eso, no quiso y tuvimos que irnos", dijeron.

"Yo no pensaba que iba a ser tan difícil", comentó el hombre durante el reportaje, y se mostró renuente a someterse a más cirugías a pesar de que "el dolor y el sufrimiento es tan grande".

La señora admitió que no se imaginó viviendo en la calle, que a pesar de que ayudara a las personas sin hogar no se visualizó en esa situación.

Ambos han buscado sin éxito un nuevo lugar donde residir, y no tienen a ninguna persona cercana que los pueda ayudar.

En los albergues tampoco pueden alojarse porque no cuentan con capacidad.

"Llamé Salvation Army, Camilo's House... no hay nada para nosotros", afirmó la mujer.

De acuerdo con lo referido por Univisión, el medio Primer Impacto contactó con Homeless Trust donde plantearon el caso de la pareja.

La esposa inició una campaña recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a solventar los "gastos de alojamiento, terapia ambulatoria de recuperación y medicamentos no cubiertos por el seguro".

De acuerdo con Univisión, las personas que quieran ayudar a esta pareja pueden llamar al teléfono 3054714219.

A inicios de año trascendió también que dos ancianos de origen cubano y la esposa de uno de ellos se quedaron sin tener dónde vivir en Miami tras ser echados de la vivienda que tenían alquilada, luego de que el dueño del inmueble les dijera que la iba a remodelar para venderla.

Tras trabajar más de 30 años en diferentes estados, el cheque que cobran ambos ancianos no les alcanza para acceder a una vivienda en Miami, donde los alquileres se han encarecido de forma notable en los últimos tiempos.