Cubanos critican a abogada del régimen por sesión de fotos en medio de miseria de La Habana

Ciudadanos cubanos criticaron a la abogada del régimen Lourdes Dávalos León por una sesión fotográfica en medio de la miseria de La Habana.

La abogada, de 38 años, coordinadora del denominado Cuban Desk, dentro del bufete español Uría Menéndez, posó ante la cámara de la fotógrafa Mónica Moltó en medio de la derruida Habana.

Con un short de mezclilla corto, una blusa rosada y en tacones, la abogada protagonizó un shooting donde sale de un agomercado a la calle y camina simulando estar en un desfile de modas.

"La señora me sonaba de algo y ya me acordé que del juicio que hubo en Londres por la deuda gigantesca que tiene el desgobierno Castro-Canel, y ella era la representante, pero bueno ¿eso no importa verdad?", dijo alguien que le deseó éxitos a la fotógrafa.

Sin embargo, alguien respondió: "No creo que llegue muy lejos si fotografía a esta gentuza".

Entre las felicitaciones a Moltó, decenas de cubanos se burlaron se la abogada y criticaron a la artista por conducir la sesión.

"La barbie geriátrica", como la tildó un comentarista, se pasea entre el agro y la calle en medio de una crisis donde los cubanos no tienen qué comer y la inflación se ha disparado.

"Qué clase de cara de guante son estos comunistas de pacotilla", expresó una persona.

Muchos repararon en la imagen de pobreza de fondo y el contraste entre su vestimenta y su actitud, regodeándose en medio de la miseria cubana.

"No puede existir ninguna belleza rodeada de tanta podredumbre social y sufrimiento del pueblo cubano. Me importa poco para quién trabajas. Eres una jinetera más", dijo alguien.

Lourdes Dávalos León, contratada por el bufete español Uría Menéndez desde 2011, fue una de las abucheadas por los activistas que se manifestaron en enero en las afueras del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en el contexto del juicio por la demanda al Banco Nacional (BNC) y a la República de Cuba por el cobro de una deuda millonaria.

La abogada es hija de Rodolfo Dávalos Fernández, quien funge como Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil y Presidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional.