Madre de manifestantes detenidos en Caimanera denuncia violencia policial: Al mayor le tumbaron dos dientes

La madre de dos hermanos detenidos tras las protestas de Caimanera denunció la violencia policial a la que están sometidos los jóvenes en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, en Guantánamo, donde permanecen recluidos.

"Las primeras veces que fui a visitarlos me di cuenta de que mi hijo Luis Miguel escondía la cara y después supe que era porque con los golpes le habían tumbado dos dientes, casi no podía reconocerlo de tan mal que estaba", dijo al medio independiente 14yMedio Victoria Martínez, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, de 32 años, y Felipe Octavio Correa Martínez, de 26.

Su testimonio recoge una serie de actos de brutalidad policial contra sus hijos por el cual uno de ellos perdió la dentadura y los tienen en pésimas condiciones físicas.

En una ocasión, contó, Felipe Correa la recibió temblando en una visita y extremadamente delgado, "en los puros huesos".

Los jóvenes también son víctimas de otras violaciones, pues no han contado con todas las garantías para su proceso penal.

"He tenido que contratar ya a dos abogados, pagué 4,200 pesos por cada uno y eso fue muy difícil para mi familia porque somos personas de bajos ingresos. Pero los abogados no han podido ni siquiera hablar con mis hijos", denunció.

Uno de los abogados, refirió, solo le contestó que "ya estaban embarcados" luego de mostrarle al letrado los videos de la protesta donde se demuestra que los hermanos no cometieron actos de violencia.

"Cuando fui a ver el instructor policial del caso, que es el primer teniente Dailovis Torres, me dio un papel que dice que están siendo procesados por desorden público y a Felipe Octavio le ponen también que lo están procesando por resistencia", reprochó la madre, que no entiende por qué los expedientes del caso están en la Fiscalía Militar, como le dijo el policía, si ellos son civiles.

La familia tampoco conoce la fecha para el juicio ni detalles de qué va a pasar con ellos: "No nos dicen nada, solo nos dan largas, nos quieren entretener".

Mientras el proceso sigue siendo opacado por las autoridades que persiguen fabricar delitos para los jóvenes manifestantes, los activistas y periodistas denuncian que la Seguridad del Estado los mantiene acosados e intimidados para que cambien sus versiones sobre las protestas.

El reportero de Palenque Visión y opositor Yeris Curbelo Aguilera expresó en un video transmitido por el medio independiente Cubanet que tras la última visita, Victoria Martínez le comentó que a los 21 días de encierro en la unidad policial, el menor no puede sostenerse en pie porque la comida es exigua y de mala condición.

Condenó asimismo que luego de entrevistar a los familiares de los detenidos y denunciar las violaciones, el régimen intenta por todas las vías que cambien sus testimonios aduciendo que recibieron mucho dinero para contar otra versión.

"Están tejiendo una telaraña para desacreditarme como periodista independiente porque he estado cubriendo las protestas y lo que acontece contra estos jóvenes en Guantánamo", dijo Curbelo.

Al recordar los sucesos del 6 de mayo en Caimanera, Victoria Martínez refirió a 14yMedio que "les dieron golpes como si fueran animales".

"A mi hijo lo arrastraron por tres cuadras. Su hermano se acercó para saber qué le estaban haciendo a su hermano y lo golpearon también. Desde ese día están presos", dijo.

El mayor está casado, y tiene a su cargo el hijo de su esposa y dos sobrinos, uno de ellos sufrió un infarto cerebral.

La situación en la casa de la madre es también crítica, la señora se encarga de una hermana con una discapacidad y "el arresto de mis hijos me ha complicado más el día a día".

"Yo no quiero ni comer, no puedo dormir, no tengo vida desde ese día que se los llevaron", aseguró.

Los dos guantanameros forman parte del grupo de cinco detenidos en las protestas desatadas a inicios de mayo, cuando cientos de pobladores de Caimanera salieron a las calles para exigir alimentos y libertades, luego de que varias familias llevaban varios días sin comida, y fueron reprimidos por fuerzas del régimen.

Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los hermanos Rody y Daniel Álvarez González fueron detenidos violentamente por participar en las manifestaciones.

La sociedad civil cubana inició una campaña para exigir la liberación de los cinco, en la que pidieron publicar los nombres y rostros de los detenidos en Caimanera.