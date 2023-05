Cubano habla en nombre de su familia: "Tenemos hambre"

Un cubano confesó en redes sociales que tenía un hambre atroz y no tiene comida en su casa.

En un video compartido en el muro de Facebook del periodista Mario Vallejo, el hombre dentro de su casa afirmó que no tiene nada para comer ni él ni sus familiares, y que si estos no dicen nada es porque les da pena.

"El dinero que tenía lo gasté comprando, boniato, porquerías que no alimentan, que lo gasto en un momento. Y tengo un hambre terrible", aseguró.

El cubano dijo que él hablaría por su familia, que tienen hambre de varios días. El video fue grabado el sábado pasado.

"Ya no sé qué hacer, no tengo de dónde inventar, no puedo salir a robar porque no puedo, no está en mí. (...) Ya he gastado en el mes de hoy más de 6,000 pesos, y miren a cómo estamos. Y es en comida, todo se me ha ido en comida", subrayó.

Los precios de los alimentos en Cuba subieron un 72.6 por ciento en el lapso de un año, según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI) del gobierno cubano. Arroz, aceite comestible, harina de maíz y otros cereales fueron los productos que mayor variación mensual registraron.