Largas colas en La Habana para adquirir nueva tarjeta chip recargable para compra de combustible

Cubanos reportaron larga colas en La Habana este martes para la adquisición de la nueva tarjeta chip recargable para compra de combustible.

“Aquí en la (tarjeta chip) desde las 8 AM y la cola no avanza, la conexión viene 5 minutos y se va 2 horas no sé por qué, porque es la misma de los bancos y las tiendas”, denunció en Facebook el usuario que se identifica como La Estafa Habana, quien incluyó en su post una foto de la larga cola de la oficina de FINCIMEX de Sierra Maestra, en Miramar, La Habana.

Facebook / Ticket Habana

Este internauta comentó además que la segunda jornada de adquisición de estas tarjetas se caracterizó además por la desinformación.

“Ahora nos dicen que no es necesario, que se puede seguir pagando en efectivo, que la tarjeta es solo una opción más, que no es obligado pagar en ningún Cupet por la tarjeta” aseguró.

“No sé CIMEX que se trae con ese palante y para atrás, pero bueno ahora mismo ningún Cupet en Cuba nos puede obligar a pagar por tarjeta de combustible según los trabajadores del Sierra - FINCIMEX la Habana”, concluyó.

Este lunes, el Gobierno cubano anunció el lanzamiento de una tarjeta chip recargable para adquirir combustible en los servicentros del país.

La tarjeta se puede adquirir de forma gratuita en las oficinas de FINCIMEX desde ese día.

El objetivo de este nuevo medio de pago es “extender y estimular el comercio minorista en la informatización de los procesos, se ha definido como estrategia de desarrollo”.

Según CIMEX, la tarjeta, que podrá ser recargada en varios establecimientos comerciales de cada provincia, tiene varias ventajas, entre ellas, la de permitir recargar el saldo tantas veces sea necesario, sin límites en los montos.

Asimismo, tiene una estabilidad de funcionamiento sin necesidad de electricidad en la red ni conectividad. Además, no requiere presentar la titularidad del propietario para su uso.

Hace apenas unos días, CIMEX habilitó la venta de combustible a carros particulares en La Habana a través de la plataforma Ticket, otra medida paliativa para la crisis actual de combustible que afecta a los conductores y genera colas interminables en las gasolineras de la capital.

La aplicación funciona como una sala de espera virtual en la que el conductor del vehículo se inscribe y puede hacer un seguimiento de su turno.

En medio de la crisis de combustible en la isla, las colas para comprar combustible han llegado a sumar varias cuadras en La Habana, mientras que en otras provincias se ha suspendido la venta de combustible a particulares, porque “el país está recibiendo menos de la mitad del que necesita para funcionar con relativa normalidad”, han dicho los funcionarios del régimen.