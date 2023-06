Díaz-Canel describe al niño que lleva dentro: "Me dicen lo que los adultos callan"

El gobernante Miguel Díaz-Canel describió este jueves al niño "que lleva dentro", como parte de un ridículo reto lanzado en redes sociales en el marco del Día del Niño en Cuba y un gran número de cubanos lo volvieron a criticar.

"El niño que llevo dentro me acerca siempre a los niños que tengo cerca. Me encanta verlos aparecer de la mano de sus madres o sus padres cuando visitamos comunidades o barrios en transformación. El niño que llevo dentro casi siempre conecta con ellos, que me hablan y me dicen lo que los adultos callan", escribió el gobernante en Twitter.

Con el lema #CreciendoAlFuturo el sitio de Twitter del Congreso Internacional sobre Infancias y Adolescencias en Cuba ha lanzado un reto en el que Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, han dejado sus "reflexiones" sobre el "niño que llevan dentro".

"La niña que llevo dentro no renuncia a los colores, a la música, al bienestar de todos, al compartir con los amiguitos y la familia", escribió la no primera dama, quien aseguró que esa niña "ama al prójimo y a los animales".

El cinismo que encierran las palabras de ambos en medio de la severa crisis en que el régimen mantiene a los ciudadanos cubanos, ha dejado una estela de comentarios y burlas de quienes no creyeron en la afirmación de que ese niño interior del gobernante "quisiera, más que otra cosa en el mundo, resolver los problemas que nos afectan y hacer felices a todos los niños".

Decenas de internautas que reaccionaron a la publicación expusieron la miseria en la que vivien los niños cubanos, que no cuentan siquiera con un vaso de leche o pan para su desayuno.

Otros recordaron que bajo su gobierno muchas familias han sido separadas por encarcelamientos por motivos políticos.

"¿A cuántos nietos les robaste la libertad de estar hoy con sus abuelos?", se preguntó otro cubanos.

Previamente ya Díaz-Canel ya había sido vapuleado en redes sociales a causa de un primer mensaje por el Día del Niño, donde expresó que los infantes son el "tesoro más preciado de la Patria".

Inmediatamente muchísimos padres le reprocharon la falta de gestiones de su gobierno para garantizar alimentos, medicina y otros productos de primera necesidad.