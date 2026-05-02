Díaz-Canel carga contra la «pobreza moral» de EE.UU. tras nuevas medidas

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Miguel Díaz-Canel reaccionó este viernes a través de su cuenta en X a la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump que amplía las sanciones contra el régimen cubano, acusando al gobierno estadounidense de demostrar su «pobreza moral» y su «desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional».
En su tuit oficial publicado este viernes, el gobernante rechazó la justificación de Washington y afirmó: «Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país. El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta».
La reacción legó horas después de que Trump firmara, precisamente el Día Internacional de los Trabajadores, una nueva orden ejecutiva que bloquea todos los bienes vinculados al régimen cubano en territorio estadounidense.
La medida se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y extiende la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU.
Entre las disposiciones más relevantes, la nueva orden impone sanciones secundarias a bancos y entidades extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas sancionadas, con riesgo de perder acceso al dólar.
También prohíbe la entrada a EE.UU. de funcionarios cubanos sancionados y sus familiares adultos, y otorga autoridad conjunta al Secretario de Estado y al Tesoro para designar nuevos objetivos en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.
El canciller cubano Bruno Rodríguez también respondió calificando las medidas de «repudiables, ilegales, abusivas y ridículas» y aseguró que «no van a amedrentarnos».
El anuncio se produjo mientras Raúl Castro y Díaz-Canel encabezaban el desfile del 1 de Mayo en la Tribuna Antimperialista José Martí, frente a la embajada de EE.UU. en La Habana, en lo que fue un triste espectáculo de compromiso forzado.
El Secretario de Estado Marco Rubio justificó las sanciones alegando que Cuba alberga bases de inteligencia de China y Rusia a 90 millas de EE.UU. y que reformas económicas son imposibles con esta gente al mando.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró las nuevas medidas con una frase que resume la postura de Washington: «La era de mirar hacia otro lado terminó».
Preguntas Frecuentes sobre las Sanciones de EE.UU. a Cuba y la Reacción de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado Donald Trump contra Cuba en 2026?
Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, bloqueando todos los bienes vinculados al régimen cubano en territorio estadounidense. Esta medida se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y extiende la Orden Ejecutiva 14380, que declara al gobierno cubano una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de EE.UU.
¿Cómo ha reaccionado Díaz-Canel a las nuevas sanciones de EE.UU.?
Miguel Díaz-Canel acusó al gobierno estadounidense de demostrar su "pobreza moral" y de usar un pretexto indignante para justificar el bloqueo que asfixia a Cuba. En sus declaraciones, también mencionó que las nuevas sanciones forman parte de una estrategia de intimidación y arrogancia por parte de EE.UU.
¿Cuáles son las principales disposiciones de la nueva orden ejecutiva de EE.UU. contra Cuba?
La nueva orden ejecutiva impone sanciones secundarias a bancos y entidades extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas sancionadas, prohibiendo además la entrada a EE.UU. de funcionarios cubanos sancionados y sus familiares adultos. También otorga autoridad al Secretario de Estado y al Tesoro para designar nuevos objetivos en sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros.
¿Qué impacto han tenido las sanciones de EE.UU. en la población cubana?
El impacto de las sanciones sobre la población cubana ha sido devastador, con apagones que superan los 1.500 MW de déficit en horarios pico y cortes de hasta 24 horas diarias en las provincias orientales. Estas medidas han agravado la crisis energética y económica en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.