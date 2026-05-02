Díaz-Canel carga contra la «pobreza moral» de EE.UU. tras nuevas medidas

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Miguel Díaz-Canel reaccionó este viernes a través de su cuenta en X a la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump que amplía las sanciones contra el régimen cubano, acusando al gobierno estadounidense de demostrar su «pobreza moral» y su «desprecio a la sensibilidad y el sentido común de los estadounidenses y de toda la comunidad internacional».

En su tuit oficial publicado este viernes, el gobernante rechazó la justificación de Washington y afirmó: «Nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para ese país. El bloqueo y su reforzamiento causan tanto daño, debido a la conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta».

La reacción legó horas después de que Trump firmara, precisamente el Día Internacional de los Trabajadores, una nueva orden ejecutiva que bloquea todos los bienes vinculados al régimen cubano en territorio estadounidense.

La medida se apoya en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y extiende la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró al gobierno cubano una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU.

Entre las disposiciones más relevantes, la nueva orden impone sanciones secundarias a bancos y entidades extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas sancionadas, con riesgo de perder acceso al dólar.

También prohíbe la entrada a EE.UU. de funcionarios cubanos sancionados y sus familiares adultos, y otorga autoridad conjunta al Secretario de Estado y al Tesoro para designar nuevos objetivos en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.

El canciller cubano Bruno Rodríguez también respondió calificando las medidas de «repudiables, ilegales, abusivas y ridículas» y aseguró que «no van a amedrentarnos».

El anuncio se produjo mientras Raúl Castro y Díaz-Canel encabezaban el desfile del 1 de Mayo en la Tribuna Antimperialista José Martí, frente a la embajada de EE.UU. en La Habana, en lo que fue un triste espectáculo de compromiso forzado.

El Secretario de Estado Marco Rubio justificó las sanciones alegando que Cuba alberga bases de inteligencia de China y Rusia a 90 millas de EE.UU. y que reformas económicas son imposibles con esta gente al mando.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró las nuevas medidas con una frase que resume la postura de Washington: «La era de mirar hacia otro lado terminó».