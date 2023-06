Unas 70 mil tarjetas propias fallan por "modernización" de plataforma de ETECSA

Ciudadanos cubanos protestaron por fallos en al menos unas 70,000 tarjetas telefónicas Propias debido a una supuesta "modernización" de la infraestructura informática de este servicio de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA).

Al activar las nuevas tarjetas o recargarlas con dinero, su uso se inhabilitaba y una operadora comunicaba que el número de la cuenta es incorrecto, según trascendió en una nota del medio oficialista Cubadebate.

"Cuando una marca su número de cuenta, de su tarjeta que le había puesto dinero, te dice que tu número de cuenta es incorrecto. Deben ser miles de pesos en el aire. Y por lo menos yo hice la reclamación hace tres días y nada de respuestas y ya sé de muchas personas en la misma situación", denunció una cubana.

Durante al menos un mes miles de usuarios reportaron que era imposible activar la tarjeta o disponer del saldo que tenían después de haberlas recargado.

Según comunicaron a Cubadebate, el 4 de mayo ETECSA concluyó "la modernización" de la plataforma de su servicio de las tarjetas Propias y en ese proceso al menos unas 70,000 no completaron la transición de la recarga.

El magnate de las comunicaciones en Cuba, que no dio respuesta inmediata a sus usuarios, se ha justificado hace apenas unos días con que el problema tiene solución "si los afectados acuden a sus oficinas comerciales", algo que muchos consideran una falta de respeto cuando la responsabilidad no la tiene el cliente.

"Esto es inaudito y una total falta de respeto. Luego de varios meses donde ETECSA hizo mutis sobre ese problema publicó una nota donde informaba que todo estaba solucionado. Al intentar utilizarla continuaba el problema, al llamar al 118 no sabían nada de la nota publicada", reclamó un usuario en la sección de comentarios del medio oficialista.

"Luego de varios días al llamar hicieron una verificación, me dijeron que había 'algunos problemas con algunas tarjetas' pero que no nos preocupáramos (...) Por supuesto no han llamado, y hora hay que ir a la oficina comercial, es decir, los afectados por su mal trabajo tienen que ir a una oficina comercial", agregó.

Las tarjetas son el único medio para realizar llamadas desde teléfonos públicos y es el único al que tienen acceso los prisioneros cubanos y los jóvenes que atraviesan por el Servicio Militar obligatorio para contactar con sus familiares.

Aunque muchos cubanos refirieron haber hecho el reporte del fallo ante ETECSA, como indican para estos casos, no recibieron nunca respuesta.

"Compañero, 70 mil tarjetas que no se registran. Qué vergüenza de qué informatización de la sociedad hablamos y protección al cliente. Esas 70 mil tarjetas pasan al olvido", expresó una persona.

El monopolio de la telecomunicaciones anunció que bonificó con 25 pesos CUP las tarjetas Propia habilitadas luego del período de intervención en la plataforma informática.

Sin embargo, aunque aseguró que mantienen su utilidad para un importante grupo de usuarios, admitió que algunas de sus funcionalidades fueron limitadas, como la recarga y el aumento del número de usuarios, debido a la obsolescencia tecnológica de la plataforma en la que se soporta el servicio y decenas de miles de tarjetas no pudieron usarse y actualmente no se ha solucionado.