Fallece joven cubano en trágico accidente en Miami

La familia de un cubano fallecido esta semana en un trágico accidente de tránsito en Miami pide ayuda de la comunidad para recaudar fondos para los gastos funerales.

Una fuente allegada a la familia precisó a nuestro medio que el joven -padre de un niño pequeño- venía del trabajo este miércoles cuando fue embestido por una rastra en una autopista de Miami.

El día antes del accidente, el 30 de mayo, había cumplido 25 años.

"Gracias a todos por el apoyo en este momento tan duro que estamos pasando toda la familia. En esta cuenta estamos recaudando para ayudar con todo los gastos funerarios, gracias a todos infinitamente por la preocupación y el apoyo", escribió en Facebook la esposa del fallecido, Yenifer Garcia Morgado.

Captura de Facebook/Yenifer Garcia Morgado

"Dueles mi amor, y dueles mucho. Me prometiste nunca nunca dejarme sola. Dijiste que estarías siempre para nosotros y ahora la vida te arrebata de mis brazos de esta manera que no entenderé nunca. Me siento perdida no lo asimilo aún, creo que me vas a llamar o vas a llegar como me dijiste", escribió la joven en otro desgarrador mensaje publicado en la citada red social.

Captura de Facebook/Yenifer Garcia Morgado

La empresaria Juana Martínez, quien se identificó como jefa de Yenifer, fue quien abrió una petición en la plataforma de recaudación GoFundMe, pidiendo apoyo para la joven madre de 22 años y para pequeño su hijo Yadier.

"Ella es una madre soltera de 22 años de su hijo pequeño Yadier y no tiene una posición financiera para soportar este estrés. Cualquier ayuda que nuestros amigos o clientes puedan brindar será muy apreciada. Realmente apreciamos sus pensamientos y oraciones en tiempos tan difíciles", reza la campaña.

Al cierre de esta nota la cuenta en GoFundMe cuenta con 7,460 dólares recaudados de un total de 15 mil propuestos.

