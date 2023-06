Yordenis Ugás dice cuál es su música favorita que lo inspira para entrenar

El boxeador cubano Yordenis Ugás reveló cuáles son las canciones que le gusta escuchar mientras entrena.

Yordenis compartió en su muro de Facebook un video grabado en su local de entrenamiento, donde exigió que le pusieran los temas musicales cubanos que le sirven de inspiración mientras se prepara.

"Hablando aquí con mi entrenador, uno se va unos meses aquí y se olvida, y mi repertorio es Patria y Vida, 11 de julio, esas canciones, Ya viene llegando... Ese soy yo", afirmó.

El púgil volvió hace poco a su rutina de preparación, tras casi un año recuperándose de las lesiones sufridas en su pelea contra Errol Spence, en abril del año pasado.

"Yo protestando porque no escucho mi música favorita y que me inspira para entrenar. La verdad no fueron solo unos meses, ha sido casi un año entre una cosa y la otra fuera del gimnasio", precisó en el post.

En otra publicación, Ugás recordó que aunque el trabajo sirve para obtener cosas materiales, la motivación más duradera proviene del espíritu de superarse y del amor.

Captura de Facebook / Yordenis Ugas

"El amor a tu carrera, el amor a la familia, el amor y respeto a lo que eres y lo a que representas. Úsalo para alimentar y mantener tu éxito. Dios, Patria, Vida, Libertad", subrayó.

En marzo pasado, el boxeador compartió una foto en su gimnasio, donde retomó su preparación después de un año muy duro, en el que ha tenido que batallar con su salud y "sanando las heridas de la guerra".

"Estar aquí, gracias a Dios, entrenando y trabajando duro otra vez, es todo lo que le había pedido a Dios", expresó.

Días antes, había anunciado a sus fans su próxima pelea contra el estadounidense Mario Barrios por el campeonato interino de 147 libras, algo que lo tiene feliz y emocionado.

Ugás definió a Barrios como un peleador "sólido, joven, fuerte y hambriento", que ha sido derrotado dos veces por otros dos grandes: los también estadounidenses Gervonta Davis y Keith Thurman.

"Ya saben mi historia con ese cinturón (verde). He fallado tratando de ganarlo dos veces contra (Porter y Spence). Vamos por ese cinturón una tercera vez. Quedan todavía unos cuantos meses. Tenemos una pelea dura. A trabajar. Todo el mundo sabe que mis pelea son de ustedes y a quienes represento", afirmó.

El cubano recordó que su combate será después de 15 o 16 meses de haberse enfrentado con Errol Spence, quien lo derrotó en abril de 2022 en la pelea por el título mundial.

"Tendré que responder algunas preguntas (sobre mi ojo), no soy de hablar mucho, ni alardear, así que esa noche se responderán solas", precisó.

En diciembre, el púgil tuvo una cita con la doctora que le operó su ojo derecho de las graves lesiones que sufrió en la pelea contra Spence, y la especialista le confirmó que seguía mejorando cada vez más.

"Ese ojo mío salió al dueño, un guerrero, un valiente. Al principio de la cirugía me dijeron que iba a necesitar espejuelos, ahora me dicen que no. Atrás han quedado ocho meses de dolor, presión, visión doble, y aún así tengo 20-20 de mi visión", dijo.