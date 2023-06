El Hombre de Hierro cubano sorprende a Yomil

Yomil Hidalgo no podía creer lo que estaba presenciando al ver al conocido como "Hombre de Hierro" cubano golpeándose repetidamente con un martillo.

A través de un video compartido en sus redes sociales hace un día el reguetonero cubano mostró el momento en que el joven, cuyo nombre es Lino Tomasen, hace una de sus impresionantes demostraciones desde su negocio privado, la pizzería Doping.

"Con el duro", comentó Yomil el vídeo que desató las reacciones de sus fans, algunos de los cuales confesaron sentir dolor de ver lo que hace el chico sin tan siquiera inmutarse, ni provocarse daño alguno.

"Ñoooooo se fue lejos!! Súper man" reaccionó el músico Alain Pérez a la espontánea exhibición del cubano -que puede pegar a una pared con los codos sin hacerse daño.

Dubitativo, cuidadoso y casi con miedo de lesionarlo accede el cantante a golpearle para dejar claro que no se trataba de un truco o simple pantomima.

En sus propias redes sociales, El Hombre de Hierro cubano reposteó el mismo vídeo junto a un extenso mensaje.

"Los otros días fui a comprarles una piezas a mis niños y miren con quién me topé, con uno de los más duros de la música cubana quien junto a su difunto hermanito el Dany marcaron pauta en Cuba y, yo como siempre ando con la mandarria, me bajé y uno de la pizzería me reconoció y le hice una demostración", comienza su mensaje.

"No le contaré lo qué pasó, solamente les diré que es una gran persona, son pocos los artistas o influencer que te aplauden. Ellos están acostumbrados a ser aplaudidos por muchos y su ego en su corazón no los deja reconocerte ni aplaudirte y quedé sorprendido cuando él pidió un aplauso para mí en señal de reverencia, y más sorprendido quedé cuando llegué a la casa y de repente me conecto a internet y mis seguidores en Instagram empezaron a aumentar de 100 que tenía se me empezaron a sumar más. Y es que Yomil había subido el video a su Instagram" continúo su mensaje.

"Mis respetos para él muchas bendiciones y que continúe teniendo éxitos que yo continuaré con mi humildad y paciencia y dureza ese es mi sello", concluyó su publicación.

El Hombre de Hierro cubano alaba humildad de Yomil / Facebook

En octubre del año pasado el "Hombre de Hierro" cubano dejó demostración de su fuerza ante boxeadores de la Escuela Nacional de Boxeo Holvein Quesada, en las afueras de La Habana.

El "Hombre de Hierro" es hijo del cubano Lino Bárbaro Tomasen, quien asegura poder curar prácticamente cualquier padecimiento usando solo la energía de sus manos.