Locutor Yunior Morales denuncia amenazas: "Me voy a defender, no tengo miedo"

El locutor Yunior Morales, quien a menudo lanza ácidas críticas contra el gobierno cubano, denunció que en los últimos días le están llegando mensajes desde perfiles falsos en redes sociales advirtiéndole que tenga cuidado y que no salga solo de noche.

"No culpo a nadie en particular, pero están llegando. Yo no soy una persona que tenga miedo. Yo no me voy a limitar, alguna que otra vez voy a salir y cuento con cada persona que me está viendo y me conoce para si algo me sucede, que sepan que yo no tengo enemigos", dijo el comunicador esta semana en una transmisión en directo a través de Facebook.

Morales dijo que se considera una persona querida por sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus vecinos y su familia, que sus relaciones sociales son las mejores y que no tiene a nadie que lo quiera matar ni nadie que lo quiera golpear, aunque admitió que como todo el mundo tiene personas a las que no le cae bien o que no lo tratan, pero subrayó que son muchos más quienes lo aprecian.

“Yo lo que me expreso, digo, la verdad...no hay motivos para que nadie me haga algo, pero si sucede, hoy es 6 de junio de 2023 y lo dejo dicho. Yo me voy a defender si tengo la posibilidad, con uñas y dientes, porque yo no tengo miedo", añadió Morales, quien aseguró que lo más grande que tenía era su madre y ya falleció.

“Esto es lo correcto, perder posiciones, perder salario perder lo que sea, pero decir la verdad y ser un hombre coherente", dijo sobre su postura política, que tan mal sienta al oficialismo.

Sobre quienes lo amenazan lamentó que sean tan cobardes de no dar la cara y que lo hagan de forma solapada.

“No muestran la cara, como la muestro yo, para decir que no me gusta la represión, que no me gustan los actos de repudio, que hay personas presas que para mí son inocentes como para muchos y que para mí deberían estar libres, y eso no me hace una mala persona y nadie tiene que pagarme para decir lo que pienso", apunto; recalcó, además que siempre va a ser así, "un tipo de bien y sincero y honesto dentro de lo posible".

"Yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie. Esto no lo estoy haciendo por miedo, lo estoy haciendo para dejarlo advertido", concluyó el comunicado.

A finales de abril Yunior Morales ofreció su casa en La Habana para que artistas censurados por el régimen cubano, como Yulier Rodríguez y Juan Pin Vilar puedan mostrar en ese espacio sus obras. Su pronunciamiento tuvo lugar luego de que el gobierno prohibiera a realizadores mostrar su obra en el espacio de la compañía de teatro El Ciervo Encantado, en la capital.

A comienzos de ese mismo mes el comunicador, que se autodefine como alguien muy bromista, hizo una graciosa “llamada telefónica a la CIA” para pedir dejaran de “bloquear” que la Empresa Aguas de La Habana arreglara una rotura frente a su casa.

La ocurrencia del locutor cubano en ese caso generó decenas de comentarios de internautas, que alabaron su originalidad para evidenciar lo obvio: que en Cuba nada funciona y que la culpa siempre es de EE.UU. y del "bloqueo".

Por su postura política, Yunior Morales ha sido censurado en los medios de comunicación cubanos. Desde finales de 2020 no le permiten trabajar en programas de corte político en la Televisión Nacional.

El pasado año dio a conocer, además, que fue amenazado con ser procesado por desacato luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.