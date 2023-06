Lluvia de elogios a La Diosa por su look y maquillaje: "Nunca mejor puesto el nombre"

El nuevo color de pelo de La Diosa tiene encantados a sus fans, que no dejan de comentarle cada foto o posado que muestra en redes sociales.

Hace unas horas su maquillista, Eugenio Rodríguez, compartió un vídeo de una sesión de maquillaje y las opiniones no pueden ser más elogiosas de la apariencia más elegante y renovada de la cantante cubana.

En el nuevo video protagonizado por La Diosa suena de fondo "La Krik" de An G, indirecta muy directa a quienes aprovechan cada nuevo paso o publicación de la cantante cubana para reprocharle o atacarla con comentarios negativos.

"Se te puede multiplicar las cosas feas que tú me deseas / Qué se siente subir una imagen tirándome pulla y que yo no la vea..." canta ella, vistiendo una bata satinada morada, mientras es maquillada.

"Se te ve, que no me soportas / Se te ve, tan llena de odio / Y eso que apenas voy por el primer episodio / Y los comentarios negativos para mí son como ramos de flores, si tú crees que me estás haciendo daño con eso....." se escucha ya con cambio de vestuario.

"Qué espectáculo de maquillaje"; "Yo sabía que en cuanto se quitara ese pelo verde y se pusiera rubia iba a ser otra cosa"; "Qué bello te queda ese rubio nivel dios"; "Guapa, original y llena de sueños que hoy serán metas y mañana triunfos"; "Maravillosa, quedé encantada con el cambio de cabello, se te ve espectacular. Bendiciones Diosa"; "Ahora sí es una diosa"; "Estás regía, un beso grande para ti desde Cuba"; "Qué bella muy fina y divina para los envidiosos Bendiciones"; "Súper hermosa mi vida las cosas feas que te desean se multiplica más en tu belleza"; "Preciosa me encanta su nuevo estilo", se lee entre los cientos de mensajes que le han dejado sus fans en las publicaciones en redes sociales.

Dianelys Alfonso Cartaya, nombre real de La Diosa, parece haber encontrado la fórmula para hacer frente a las críticas: seguir enfocada en su carrera con nuevos lanzamientos, como el próximo en que trabaja y del que dio adelanto hace unas horas, y sacar su mejor sonrisa y poderío femenino como escudos para mantenerse inmune a los haters.