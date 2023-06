Erdwin Fernández apoya a realizadores cubanos frente a la censura: "El cine tiene que ser libre"

El actor Erdwin Fernández Collado mostró su apoyo a los realizadores y profesionales cercanos al cine que protestaron contra la censura en Cuba, a raíz de los sucesos relacionados con el documental "La Habana de Fito", del director Juan Pin Vilar, cuya exhibición fue prohibida por el Ministerio de Cultura.

"El cine tiene que ser libre, es cierto. Tiene mi apoyo y mi nombre", dijo Erdwin, uno de los más de 330 firmantes de un manifiesto de protesta, que denuncia "la manera irresponsable con que actúan los funcionarios" del sector cultural cubano, que tras suspender la exhibición programada del documental, decidieron entonces emitirlo por televisión, sin autorización de su director.

En su muro de Facebook, el actor residente en Miami envió su admiración y respeto a Juan Pin Vilar, a quien conoce desde que ambos eran niños, a la Asamblea de Cineastas Cubanos y a todo el público. De este último subrayó que "a él le debemos [los artistas] nuestra existencia", y aseguró que también "tiene que ser libre de elegir y expresarse".

Captura de Facebook / Erdwin Fernández Collado

"Vengan ahora, queridos combatientes y clari..., a diferencia de ustedes, en el Partido Artístico caben todos, nosotros no discriminamos. Bienvenidos todos", concluyó.

Un total de 355 artistas cubanos, entre los que se encuentran el cantautor Silvio Rodríguez, el director y guionista Eduardo del Llano, y los humoristas Luis Silva y Ulises Toirac, suscribieron la declaración en la que se acusa a las autoridades culturales de actuar violando sistemáticamente principios éticos.

En la misiva también aparecen las firmas de los actores Luis Alberto García, Jorge Perugorría, Néstor Jiménez, Laura de la Uz y Héctor Noas, junto a las del cantautor Polito Ibáñez, el compositor José María Vitier, el guionista Senel Paz, los directores Gerardo Chijona y el propio Juan Pin Vilar, y los críticos Joel del Río, Frank Padrón y Gustavo Arcos Fernández-Brito.

Dicha carta es el resultado de una reunión que sostuvieron cineastas el jueves pasado en el cine 23 y 12, en El Vedado capitalino, donde exigieron al gobierno una Ley de cine que proteja su obra.

"El cine cubano está dañado y lo digo con dolor. Nos estamos quedando sin nuestros jóvenes", declaró el prestigioso director Fernando Pérez, uno de los asistentes.

La reunión tuvo como antecedente la censura oficial sobre el documental "La Habana...", que estaba previsto para exhibirse en abril en la sede del grupo teatral El Ciervo Encantado, cuando fue prohibido por el Ministerio de Cultura.

A partir del rechazo que generó esta decisión, las autoridades intentaron disimular la censura con otras acciones igual de arbitrarias e irrespetuosas de la voluntad y compromisos del director Juan Pin Vilar.

Fue así que la televisión transmitió el documental en el programa "Espectador Crítico" sin autorización de su realizador ni de la productora audiovisual, aunque sí fueron varios tertulianos oficialistas que hicieron comentarios.

"Me disculpo con los espectadores porque están viendo una copia mala y robada. Explícitamente, esta mañana, después de consultarlo, dije que NO autorizaba la proyección en televisión. No es el corte definitivo", dijo Vilar en sus redes sociales.

Tras su prohibición inicial a exhibirse, el cineasta envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel mostrando su desacuerdo con la medida, la cual calificó "como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica".