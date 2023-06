Vuelven Las 7 Voces con una parodia al estilo de conga santiaguera: "Se fue"

El grupo Las 7 Voces volvió a hacerlo y aunque sus integrantes viven en La Habana, se apropiaron de la conga santiaguera para criticar los apagones y la falta de alimentos que sufren desde hace tiempo los cubanos

Convirtieron en parodia el exitazo "Añoranza por la conga", que lanzó a la fama en el 2005 a la orquesta Sur Caribe y al cantante Ricardo Leyva, y hablan de las carencias y decisiones políticas y económicas del gobierno.

Con el título "Se fue", Las 7 voces hablan de cómo se fue del país la electricidad y con ella otros productos y servicios básicos, como la comida, que solo se encuentra en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) y el mercado informal.

Aunque en este video falta uno de los integrantes de la banda, es suficiente para hacer reír al espectador mientras reflexiona sobre las razones que obligan a los cubanos a vivir con tantas penurias.

La primera vez que se habló en CiberCuba de Las 7 Voces fue en mayo, cuando viralizaron una parodia de "We are the world" y se burlaron de la falta de casi todo lo que hoy hace sufrir a los cubanos.

En ese momento, sus integrantes contaron que la idea nació de manera espontánea, cuando varios amigos del barrio decidieron reunirse para hacer algo que fuera divertido e inteligente a la vez.

"Solo el productor sabe algo de música, toca la guitarra, el resto somos empíricos", explicó uno de los integrantes de Las 7 Voces.

Ahora queda esperar el próximo video viral de estos jóvenes, que convierten las penurias en humor y revelan el abandono institucional que sufren los cubanos, que no ven mejoras económicas ni sociales a mediano ni largo plazo.