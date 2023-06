Seguridad del Estado mantiene hostigamiento contra intelectual cubana Alina Bárbara López

La Seguridad del Estado mantiene su hostigamiento contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, quien fue detenida otra vez este domingo cuando se disponía a realizar su acción cívica mensual por los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen, según denuncia de organizaciones independientes, activistas y familiares.

La académica fue detenida en la mañana de este domingo en el Parque de la Libertad, de la ciudad de Matanzas, cuando iba a realizar la acción cívica que realiza cada 18 de cada mes para exigir la liberación de los presos políticos en la isla y la dimisión de los altos cargos del régimen, denunció en Facebook el Observatorio de Libertad Académica.

López Hernández en esta jornada de protesta, además, “exigiría la restitución de su derecho a la libertad de movimiento, que se viola actualmente por la dictadura al imponerse sobre su persona una regulación ‘por motivos de interés público’”, refirió la publicación.

Captura Facebook/ Observatorio de Libertad Académica.

Al poco tiempo de esta nueva detención contra la intelectual cubana, el activista Leo Fernández Otaño informó en Facebook que ya había sido liberada.

También la hija menor de la académica denunció en la citada red social este nuevo acto de hostigamiento contra su madre y aseguró que la iba a defender “hasta las últimas consecuencias”.

“EXIJO LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE MI MAMÁ. Voy a ir a donde sea necesario, pero alguien que aún tenga sentido de la justicia en este país me tendrá que escuchar”, dijo, además, en su publicación en la que recordó que este último miércoles ella se pasó todo el día “sentada fuera de la estación de la playa en Matanzas, mientras la Seguridad del Estado hacía su despliegue habitual y me vigilaban y miraban como tratando de intimidarme”.

La académica cubana este 14 de junio último fue detenida por la Seguridad del Estado cuando se dirigía a su centro laboral.

Según testimonios de sus amigos en redes sociales, la académica fue arrestada cerca del estadio de béisbol Victoria de Girón, interceptada por la patrulla cuando iba a bordo de una motocicleta.

Captura Facebook/Leo Fdez Otaño

López Hernández estuvo por más de tres horas en paradero desconocido, tras exponer en redes sociales su voluntad de manifestarse por la prohibición impuesta de salir del país por estar "regulada".

Aprovechando el contexto del aniversario del natalicio de Antonio Maceo, la coordinadora del medio independiente La Joven Cuba (LJC), anunció que se presentaría en el Parque de la Libertad, de Matanzas, en horas del mediodía, con un cartel con una frase del Titán de Bronce ("Mendigar derechos es cosa de cobardes").

"Alerto que no estoy dispuesta a conversar con nadie que pretenda convencerme de abandonar mi acción. Solo quiero escuchar estas palabras: 'Ya no está usted regulada'. Si no es para decirlas no pierdan su tiempo. Cada semana haré lo mismo", escribió la intelectual en su post.

En su texto contó, además, que ha recibido este año dos ofrecimientos de becas para académicos en peligr, las cuales ha rechazado porque no quiere exiliarse.

No obstante, al intentar asistir a un evento académico, el régimen le prohibió renovar su pasaporte, una acción que ella la achaca a una presión del régimen para que ella luche por sus derechos y luego prohibirle su regreso al país.

Captura Facebook/Alina Bárbara López Hernández

"Es muy posible que estén intentando aplicar psicología inversa para que me esfuerce, como sin dudas haré, por restituir mi derecho a la libertad de movimiento, y cuando lo logre intenten prohibir mi retorno a Cuba, como han hecho ya con varios compatriotas", dijo y advirtió que si fuera el caso, lucharía por regresar.

Tras su liberación este último miércoles, la académica contó que había sido engañosamente llevada a la estación policial de la Playa en condición de no detenida, pero que allí permaneció durante 12 horas retenida.

Dijo que en ese tiempo estuvo reunida con un teniente coronel de Seguridad del Estado, uniformado de verde olivo, y una joven instructora que “se alteraba con facilidad, gesticulaba, manoteaba y hacía muecas de desagrado”.

Esos agentes le dijeron que ella había incurrido en un delito de desobediencia por no asistir a una entrevista para la que fue citada el día anterior.

“Le recordé que en noviembre del pasado año presenté una queja y solicité ante Fiscalía Provincial una acción de nulidad de procedimiento, porque no pueden invocarse artículos de la Ley de procedimiento penal para obligarme a ir a una entrevista, cuando no hay abierta una causa pena, con número de expediente y denuncia previa de un delito. Le recordé que en aquel momento me habían anulado la citación, porque la cédula citatoria carecía de esos datos, y que la que me presentaron el día 13 tampoco los reflejaba, de ahí que entendí que era una citación ilegal”, apuntó la intelectual sobre su decisión de no presentarse a la citación.

También en abril las autoridades cubanas impidieron que la doctora protestara pacíficamente en el Parque de la Libertad en la capital matancera.

Enfrentada de manera pública al régimen tras la detención y acoso de la Seguridad del Estado contra el periodista y ex colaborador de la LJC, Jorge Fernández Era, la académica también ha sido víctima de la represión.

A finales de octubre del pasado año, López Hernández fue citada por el organismo represor para un interrogatorio, encubierto como “entrevista”.